آسیب های برگزیت را کنترل و محدود می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان امروز در اظهاراتی اعلام کرد که اروپا بر کنترل تبعات ناشی از جدائیِ انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) تمرکز کرده است.

صدر اعظم آلمان در این باره گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به مثابه یک شکاف بوده و رویدادی ناراحت کننده است.

«آنگلا مرکل» با تأکید بر درخواست خود از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای وحدت رویه در این اتحادیه، به خبرنگاران تصریح کرد: برآنیم تا آسیب های این رویداد را کنترل و محدود کنیم.

لازم به ذکر است، لندن هفته گذشته و بلافاصله پس از جشن ۶۰مین سالگرد تأسیس اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماده ۵۰ پیمان لیسبون برای خروج از این اتحادیه را فعال کرده است.