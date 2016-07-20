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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱:۰۵

آلمان خواستار برنامه زمانی مشخص درباره «برگزیت» شد

آلمان خواستار برنامه زمانی مشخص درباره «برگزیت» شد

صدراعظم آلمان در نخستین دیدار رسمی خود با نخست وزیر جدید انگلیس خواستار شفافیت بیشتر پیرامون زمانبندی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در نخستین دیدار رسمی خود با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس خواستار شفافیت بیشتر پیرامون زمانبندی خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد.

صدراعظم آلمان در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس مبنی بر زمانبر بودن فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اظهار داشت که تعیین «یک برنامه زمانی مشخص» برای عملی نمودن فرآیند خروج انگلیس امری ضروری است و ابراز امیدواری کرد که دولت انگلیس «اصول مورد نظر خود» را هرچه زودتر تعریف نماید.

با این حال،‌ آنگلا مرکل ضمن اشاره به وجود ارزشها و باورهای مشترک میان دو کشور، از عزم خود برای پیشبرد روابط دوجانبه آنگلو- ژرمن «در فضایی سرشار از اتحاد و دوستی» سخن گفت.

گفتنی است که ترزا می در نخستین سفر خارجی خود به عنوان نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه وارد برلین شد و قرار است روز پنج شنبه برای دیدار و گفتگو با «فرانسوآ اولاند» رئیس جمهور فرانسه راهی پاریس شود.

کد مطلب 3719535

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