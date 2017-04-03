اعلام سه روز عزای عمومی در سن پترزبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، مقام های شهر سن پترزبورگ روسیه در پی وقوع انفجار تروریستی در مترو این شهر و کشته شدن دستکم ۱۰ تن از شهروندان در این حادثه، سه روز عزای عمومی اعلام کردند.

همچنین «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه نیز با ارسال پیامی خواستار فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای خانواده های قربانیان این حادثه شده است.

در متن پیام رئیس جمهوری روسیه که توسط کاخ کرملین منتشر شده، آمده است: مقام های شهر، و در صورت نیاز مقام های فدرال، تمامی قدم های لازم برای کمک به خانواده های کشته شدگان و شهروندان زخمی ما را فراهم خواهند آورد.

وی همچنین تاکید کرده که سازمان های مجری قانون در این کشور از هیچ تلاشی برای یافتن دلایل پشت پرده این انفجار تروریستی مضایقه نخواهند کرد.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد که بر اثر آن دست کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.