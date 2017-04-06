سفر بدون ویزا به بریتانیا علیرغم برگزیت/صنعت حیاتی برای دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویراکتیو، اتحادیه آژانس‌های مسافرتی بریتانیا اعلام کرد قصد دارند تا امکان سفر شهروندان درون اتحادیه اروپا به بریتانیا را بدون دریافت ویزا همچنان حفظ کنند.

در حالی که بریتانیا به صورت رسمی و از چهارشنبه پیش برگزیت یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید زد، بخش‌های پروازی درخواست کرده‌اند تا بخش آنها در دو سال آینده بدون تغییر باقی بماند تا مطمئن شوند هیچ مشکلی در پروازها ایجاد نمی‌شود.

از سوی دیگر اتحادیه آژانس‌های سفر بریتانیا (ABTA) اعلام کرد حفظ شرایط سفر به بریتانیا بدون دریافت ویزا برای شهروندان اتحادیه اروپا از اولویت‌های اصلی آن علیرغم برگزیت است.

از دیگر اهداف ABTA حمایت از توانایی بریتانیایی‌ها برای سفر آزاد به دیگر کشورهای اروپایی و فراتر از آن حمایت از حقوق مصرف کننده و حفظ فرصت‌های رشد برای کسب و کار بریتانیایی‌ها است.

مارک تنسر مدیر ABTA در این زمینه گفت: سفر و گردشگری یکی از صنایع بزرگ بریتانیا است و این برای دولت حیاتی است که مطمئن باشد این صنعت به کار و رشد خود ادامه می‌دهد و در جریان و حتی پس از مذاکرات جدایی از اتحادیه اروپا، این توانایی حفظ می‌شود.

گفته می‌شود به این منظور شاید یک تفاهم‌نامه انتقالی مورد نیاز باشد تا به مصرف کنندگان اطمینان داده شود که از همان حق برخوردار هستند.

بریتانیا باید تا مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شود و بر مبنای گزارش ABTA برخلاف توافقنامه‌های تجاری که می‌تواند در آنها خلل ایجاد شود، بخش هوایی نمی‌تواند هیچ انتخاب غیربین‌المللی داشته باشد.