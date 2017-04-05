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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات؛

پاسخ وزارت ارتباطات درباره اختلال تماس در مشهد/ اعلام دلیل اختلال

پاسخ وزارت ارتباطات درباره اختلال تماس در مشهد/ اعلام دلیل اختلال

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختلال به وجود آمده در شبکه مخابراتی مشهد پس از زمین لرزه دقایقی پیش، به دلیل حجم بالای برقراری تماس است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۶ ریشتر ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه صبح امروز چهارشنبه خراسان رضوی را لرزاند. در پی وقوع این زمین لرزه، برقراری ارتباط با مشهد و شهرهای دیگر استان ممکن نیست.

محمدرضا فرنقی زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به علت ترافیک بیش از حد تماس با شهر مشهد، شاهد بروز اختلال در برقراری ارتباط با تلفن ثابت هستیم اما مشکلی در برقراری ارتباط با موبایل وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه شبکه ارتباطی در استان خراسان رضوی و شهر مشهد مختل نشده است و ارتباطات برقرار است، ادامه داد: حجم بیش از حد تماس با شهر مشهد به دلیل وجود زائران امام رضا (ع) سبب شده است که این شبکه با اختلال مقطعی همراه شود.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مشترکان تلفن خواست با کاهش تماس های خود، امکان برقراری ارتباط و کاهش ترافیک ارتباطی در این شهر را فراهم کنند.

کد مطلب 3945020

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