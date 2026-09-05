رفع تصرف ۴۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در قائمشهر و بندپی شرقی

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظتی و مقابله با تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، نیروهای حفاظتی منابع طبیعی در چند عملیات جداگانه نسبت به بازپس‌گیری عرصه‌های ملی اقدام کردند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها که در روستای پرچینک شهرستان قائمشهر انجام شد، حدود دو هزار مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در این عملیات، موانع ایجادشده در عرصه از جمله سیم‌های خاردار و پایه‌های چوبی جمع‌آوری و پس از رفع آثار تصرف، زمین به وضعیت اولیه بازگردانده و به عرصه‌های ملی ملحق شد.

باقری همچنین به اجرای عملیات رفع تصرف در منطقه بندپی شرقی اشاره کرد و گفت: در این منطقه نیز حدود دو هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی از تصرف خارج شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات، فنس‌های احداث‌شده برچیده و نهال‌های غرس‌شده در عرصه مورد نظر جمع‌آوری شد تا زمین به وضعیت قانونی و طبیعی خود بازگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان، خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی و برخورد قانونی با موارد تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی است.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب‌آلات غیرمجاز در حوزه استحفاظی زرین‌آباد ساری خبر داد و گفت: این خودرو پس از شناسایی توسط نیروهای حفاظتی متوقف و محموله چوب کشف‌شده نیز برای طی مراحل قانونی به همراه خودرو به پارکینگ منتقل شد.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری است و اقدامات حفاظتی در این زمینه استمرار خواهد داشت.