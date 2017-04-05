  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

محمدیان در نطق میان دستور اعلام کرد؛

انتقال آب خوزستان برای مصارف صنعتی برخلاف قول روحانی

انتقال آب خوزستان برای مصارف صنعتی برخلاف قول روحانی

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس گفت: بر خلاف آنچه رئیس جمهور گفته بود، یک میلیارد متر مکعب از آب کارون برای مصارف صنعتی به دیگر استان ها منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید، اظهار داشت: افزایش تولید و اشتغال با تغییر نظام بانکداری کشور و حمایت واقعی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به موضوع کم آبی و خشکسالی در استان خوزستان اظهار: آقای رئیس جمهور گفته است که انتقال آب کارون فقط برای مصارف شرب انجام می شود در حالی که این حرف واقعیت نداشت.

محمدیان ادامه داد: انتقال یک میلیارد متر مکعب از آب کارون به دیگر استان ها برای مصارف صنعتی چه توجیهی دارد!؟ آن هم در حالی که شهرهای استان خوزستان تشنه هستند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس تصریح کرد: نتیجه طرح های غیرکارشناسی، خشکی تالاب ها و افزایش پدیده ریزگردهاست؛ ادامه این وضعیت نیز به مهاجرت کامل مردم استان خوزستان منجر خواهد شد.

وی خواستار دستور انقلابی برای انتقال آب کارون به خارج از استان شد و گفت: این دستور را صادر کنید تا خوزستان دوباره جان بگیرد.

محمدیان افزود: دستور پرداخت حق بدی آب و هوا به کارمندان این استان را به عنوان امر مشوق جدی بگیرید.

کد مطلب 3945107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه