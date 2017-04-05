انتقال آب خوزستان برای مصارف صنعتی برخلاف قول روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی و اشتغال و تولید، اظهار داشت: افزایش تولید و اشتغال با تغییر نظام بانکداری کشور و حمایت واقعی از تولیدکنندگان محقق خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به موضوع کم آبی و خشکسالی در استان خوزستان اظهار: آقای رئیس جمهور گفته است که انتقال آب کارون فقط برای مصارف شرب انجام می شود در حالی که این حرف واقعیت نداشت.

محمدیان ادامه داد: انتقال یک میلیارد متر مکعب از آب کارون به دیگر استان ها برای مصارف صنعتی چه توجیهی دارد!؟ آن هم در حالی که شهرهای استان خوزستان تشنه هستند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس تصریح کرد: نتیجه طرح های غیرکارشناسی، خشکی تالاب ها و افزایش پدیده ریزگردهاست؛ ادامه این وضعیت نیز به مهاجرت کامل مردم استان خوزستان منجر خواهد شد.

وی خواستار دستور انقلابی برای انتقال آب کارون به خارج از استان شد و گفت: این دستور را صادر کنید تا خوزستان دوباره جان بگیرد.

محمدیان افزود: دستور پرداخت حق بدی آب و هوا به کارمندان این استان را به عنوان امر مشوق جدی بگیرید.