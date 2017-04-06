فرودگاه سمنان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه عرضی و طولی فرودگاه سمنان صبح پنج شنبه در پی فرود هواپیمای حامل ریاست جمهوری ایران اسلامی و حضور وزراء کابینه یازدهم افتتاح شد.

حسن روحانی در سفر خود به استان سمنان ۱۸طرح را افتتاح خواهد کرد که از جمله این پروژه ها می توان به فرودگاه سمنان، راه میاندشت-شاهرود، روگذر درجزین، مسیر شاهرود-گرگان، راه آهن تهران-ورامین-گرمسار به طول ۱۱۴کیلومتر، متروی تهران-گرمسار، سالن مونتاژ و رنگ آمیزی خودروسازی سمنان، آبیاری تحت فشار و ... اشاره کرد.

روحانی در بدو ورود به فرودگاه سمنان، مورد استقبال رسمی مسئولان استانی قرار گرفت.

در این سفر وزرای راه، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، معاونان ریاست جمهور و بخشی از اعضای کابینه یازدهم، حسن روحانی را همراهی می کنند.