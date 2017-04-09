تبلیغات انتخاباتی زیرپوست شهر/تنور داغ انتخابات در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبان شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی از ۳۰ اسفند سال ۹۵ همزمان در سراسر کشور آغاز شد و ۸ هزار و ۹۶۳ نفر در کردستان در این دوره ثبت نام کردند.

براساس جدول زمان بندی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ فروردین ماه صلاحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی بررسی و ۲۵ تا ۳۱ فروردین هم نظر هیئت نظارت اعلام و دوم اردیبهشت ماه نیز نتایج بررسی صلاحیت ها اعلام می شود.

از تاریخ سوم تا ششم اردیبهشت ماه نیز به داوطلبان معترض به ردصلاحیت خود مهلت داده شده که نسبت به این امرشکایت کنند و سپس نظر قطعی در ارتباط با ردصلاحیت ها در ۱۷ اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

بعد از طی مراحل مذکور و طبق قانون نامزدهای تایید شده از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت فرصت دارند که تبلیغات کنند ولی با وجود این زمانبندی این روزها تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در اوج قرار دارد. بسیاری از داوطلبان بدون در نظرگرفتن و توجه به قوانین ومقررات موجود در فضای مجازی فعالیت تبلیغات خود را آغاز کردند.

البته فعالیت تبلیغاتی تلگرامی تعدادی از داوطلبان شرکت در این دوره از انتخابات نه تنها قبل از تایید صلاحیت آنها بلکه حتی قبل از آغاز ثبت نامشان شروع شده و آنها با ایجاد کانال و گروه هایی در این فضا کاندیداتوری خود را اعلام کردند.

تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات در تایید صلاحیت آنها تاثیرگذار خواهد بود

دبیر هیات نظارت برانتخابات استان کردستان در ارتباط با تبلیغات زود هنگام کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر وروستا وتاثیر این امر در تایید صلاحیت این افراد به خبرنگار مهر گفت: این اقدام بستگی به شرایط تبلیغات دارد اگر به طور صریح و آشکار عنوان کاندیدای انتخابات ذکر شده باشد تخلف بارز و آشکار از سوی این افراد انجام شده است.

سیدخالدی حسینی عنوان کرد: براساس ارائه مستندات قانونی قطعا تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات در تایید صلاحیت آنها تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ارتباط با کاهش اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از ۱۳ به ۹ نفر، اظهارداشت: جزو نخستین افرادی بودم که پیشنهاد کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی را در اصلاح قانون شوراها ارائه کردم.

وی با اشاره به اینکه کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی هم به نفع مردم و هم نظام است، بیان کرد: بی شک کار و اقدامی که ۱۳ نفر می خواستند انجام بدهند هم از عهده ۹ نفر برمی آید لذا صدمه و آسیبی به روند اجرای برنامه و فعالیت های شورا وارد نخواهد آمد.

دبیر هیات نظارت برانتخابات دراستان کردستان ادامه داد: هرچه تعداد اعضای شوراها اسلامی شهرها کمتر باشد هماهنگی و انجام کارها بهتر و بیشتر خواهد بود.

حسینی از مردم خواست درانتخابات مصلحت شخصی را کنار گذاشته و مصلحت شهری و جمعی را مدنظر قرار دهند و افرادی که توانایی و تخصص کار را دارند انتخاب کنند.

وی عنوان کرد: از مردم انتظار می رود که افراد توانمندتر و بهتر و تخصصی تر از گذشته در حوزه های معماری، شهرسازی و فرهنگی و افراد آگاه به امور شهری را انتخاب کنند و در این عرصه سرنوشت ساز قومی و قبیله ای شرکت نکنند.

پیام هایی هم در چند شب اخیر و با شدت گرفتن تبلیغات داوطلبان انتخابات شوراها در تلگرام از سوی اشخاص مختلفی مبنی براینکه پلیس فتا اعلام کرده که کاندیداها ۴۸ ساعت فرصت دارند گروه ها و کانال های تلگرامی خود را حذف کنند، منتشر شده است.

تاکنون تذکری به تبلیغ کنندگان زودهنگام انتخابات درکردستان داده نشده است

رییس پلیس فتا استان کردستان اما در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یکی از رسالت های پلیس فتا کنترل فضای مجازی و برخورد با تبلیغات زودهنگام کاندیداهای انتخابات در این فضا است.

فرامرز شاکری با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی ممنوع است، بیان کرد: علاوه بر رصد کردن این فضا توسط پلیس فتا، اگر مردم هم در خصوص تبلیغات زودهنگام کاندیداها موردی را مشاهده کردند می توانند به ما گزارش دهند.

وی اظهارداشت: در صورت مشاهده تبلیغات زودهنگام توسط کاندیداها در مرحله نخست به آنها تذکر می دهیم و در صورت اصرار آنها بر فعالیتشان به محاکم قضایی معرفی خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: تاکنون در استان کردستان به فردی تذکر داده نشده و برخوردی هم انجام نگرفته است.

رییس پلیس فتا استان کردستان در ارتباط با مهلت ۴۸ ساعته برای حذف گروه ها و کانال های تلگرامی گفت: تاکنون چنین دستور و اطلاعیه ای از سوی پلیس فتا صادرنشده و این پیام که در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد.

یکی از موارد حائز اهمیت این است افرادی که قبل از تایید صلاحیت و پیروزی در انتخابات اینگونه نسبت به قوانین و مقررات بی توجهی می کنند بی شک در صورتی که رای بیاورند وعضوی از شورای شهر شوند هم به قوانین تمکین نخواهند کرد.

تعداد متقاضیان ثبت نام شده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان نسبت به دوره چهارم با ۹۱۸ نفر افزایش، ۱۱.۴ درصد رشد داشته است.

همین افزایش تعداد متقاضیان در این دوره از انتخابات موجب ایجاد شوخی هاو طنزهایی هم در فضای مجازی شده است.

استقبال تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده استان در این دوره از انتخابات شور و شوق و جنب و جوش فراوانی در میان مردم ایجاد کرده ومی توان گفت که این یکی از حسن های این دوره از انتخابات است.

وآنچه که این روزها از سوی کارشناسان امر مورد تاکید قرار می گیرد این است که مردم در انتخاب هایشان قومی و قبیله ای عمل نکنند و حتما تخصص و توانایی افراد را مدنظر قرار دهند تا شورای شهر توانمندی در شهرهای مختلف استان تشکیل شود.