اعتدال را نه کسی فهمید و نه کسی باور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر امروز در دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: درباره هیچ امری به اندازه ولایت سفارش نشده است و شما برای این امر مهم امروز درکنار مرقد امام راحل گرد هم آمده‌اید.

وی افزود: باید از خود سؤال کنیم در کجای تاریخ انقلاب قرار داریم و مختصات کنونی انقلاب چیست. شکی نیست ما وارث مهمترین انقلاب قرن هستیم. انقلاب اسلامی نوید و امید به مسلمانان جهان داد.

حدادعادل ادامه داد: در ۲۰ سال پایانی قرن بیستم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و اسلام را به عنوان یک قدرت سیاسی در دنیا مطرح کرد؛ این انقلاب از روز اول زیر فشار توطئه‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: جنگ تحمیلی اولین فشاری بود که به ما وارد کردند، اما ایستادگی در برابر دشمنان نشانه‌ای بر دوام این انقلاب بوده است.

رئیس مجلس هفتم اظهار کرد: دیروز رهبریِ امام (ره) را داشتیم و امروز رهبریِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را داریم.

وی با بیان اینکه دستاورد دیگر انقلاب اسلامی ما استقلال است، گفت: امروز برای ایران در تهران تصمیم‌گیری می‌شود، نه در واشنگتن و لندن، امروز، در منطقه ما دشمنان نمی‌توانند با اراده خود تصمیم بگیرند؛ این نشانه عظمت ماست.

حدادعادل، جوانانِ پاکِ آماده خدمت را نعمت دیگر این انقلاب دانست و افزود: اینها سرمایه‌های ما هستند. انقلاب اسلامی برای ملت‌های جهان الگو شده که دیگر به روش‌های چریکی توجه نکرده و به فطرت الهی مردم تکیه کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امروز دشمنی با انقلاب، سازمان یافته شده، به همان اندازه که ما انقلاب را تثبیت کردیم، دشمن هم طراحی بیشتری کرده است؛ آخرین برنامه آنها تحریم اقتصادی در هر زمینه‌ای و تخریب مبانی فرهنگی و مذهبی است.

وی گفت: تحریم اقتصادی متوجه همه جامعه و مفاسد اقتصادی نسل جوان را نشانه گرفته است؛ دشمن از همه امکانات مجازی برای این دو هدف استفاده می‌کند.

حدادعادل تصریح کرد: آنها حساب کردند که نسل امروز قبل از انقلاب را ندیده و می‌خواهند به آن فشار بیاورند تا همه مشکلات را به گردن انقلاب بیندازند. آنها هزینه می‌کنند و صورتحساب آن را برای انقلاب می‌فرستند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: جبهه مردمی برای این به وجود آمده که با اطاعت از رهبری و نوآوری در رفتار سیاسی به وظیفه خود عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین مقاطع پیش رو است، افزود: ما بر سر قدرت دعوا نمی‌کنیم؛ دوست داشتیم همین دولت موفق شود، امروز هم هرجا که بتوانیم به اداره کشور کمک کنیم این کار را می‌کنیم.

حداد عادل با بیان اینکه جبهه مردمی با انگیزه قدرت به وجود نیامده است، تصریح کرد: امروز، روز تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت، نقد و تصمیم گرفتن است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات دولت در چند زمینه است، تصریح کرد: چهار سال پیش رئیس‌جمهور کنونی امکان پیروزی نمی‌داد، یکباره شرایط خاصی ایجاد شد، ائتلافی که ایجاد کردیم به دلیل اشتباه امثال من به نتیجه نرسید و پیروزی غیرمنتظره‌ای تحقق یافت.

وی ادامه داد: وقتی آقای روحانی پیروز شد کسانی که ۸ سال در کنار بودند و اصلاً کاندیدای آنها آقای روحانی نبود، برای تصاحب سمت‌ها و پست‌ها هجوم آوردند، گویی عده‌ای گرسنه، سفره‌ای چیده شده را دیدند و با عجله یگدیگر را صدا کردند و بنا شد هیچ‌کس بیکار نماند.

حداد عادل گفت: این تشنگی و شیفتگی برای قدرت، نتیجه‌اش حقوق‌های نجومی و اوضاع صندوق فرهنگیان شد؛ این حاصل تقسیم کردن پست‌ها بود، چه اسم آن اختلاس و چه معوقه باشد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این دولت با شعار «اعتدال» کار خود را شروع کرد، اعتدال همان اندازه مبهم بود که اصلاحات مبهم بود، اعتدال را نه کسی فهمید و نه کسی باور کرد.

حداد عادل در ادامه اظهارات خود با اشاره به فرایند انتخاب وزراء در ابتدای دولت یازدهم اظهار داشت: در میان وزارت خانه ها تنها دو سه وزارتخانه اصطلاحاً و اسماً نصیب جریان ما شد، که مهمتر از همه وزارت کشور بود.

وی افزود: در عرض کمتر از چهار سال سه معاون سیاسی در وزارت کشور عضو شد و دیدیم که استانداران هم با چه فرآیندهایی انتخاب می شدند.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به شعارهای روحانی در انتخابات ۹۲ گفت: دولت با شعار مذاکره جهت رفع تحریمها و اینکه هم چرخ سانترفیوژها باید بچرخد و هم چرخ کارخانجات، پیروز شد. اما امروز شاهدیم که هر دو نمی چرخد.

حداد عادل با اشاره به مذاکرات هسته ای افزود: اصل مذاکره، تصمیم نظام و عاقلانه بود. در عین حال عده ای گفتند که ما نسبت به خدعه طرف مقابل نگرانیم و دلواپس هستیم اما طرف مقابل دلواپس بودن را به صورت یک فحش درآورد.

وی خطاب به دولت تصریح کرد: این چه رفتاری بود که شما آمدید با دولت های دشمن انقلاب مذاکره کردید و بعد خوشبین بودید و آنرا ابراز کردید، معنای این کار چه بود؟

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: نتیجه چنین حرکاتی این بود که دشمن آنچیزی را که نباید می فهمید، فهمید. در حالی که اگر انسان به پیروزی صد در صد هم معتقد باشد، باید در چنین شرایطی ابراز نگرانی کند و در صف دلواپسان قرار گیرد نه اینکه حرفی بزند که نشان دهنده خیال راحت باشد.

حداد عادل ادامه داد: پس از تصویب برجام، شما تیتر اول روزنامه های هوادار دولت را دیدید که چه بود. اما امروز مشخص شد حق با چه کسی بود. هر روز شاهداعمال تحریم جدید از سوی دشمن هستیم.

وی اظهار داشت: عده ای دو قطبی برجامیان و نابرجامیان ایجاد کردند اما آیا امروز رویشان می شود که از این حرف ها بزنند. نمی خواهم بگویم که برجام بی نتیجه بوده اما رفتار حضرات و بدعهدی های طرف مقابل، تاریخ استفاده از برجام به عنوان یک شعار را تمام کرده است.

حداد عادل با بیان اینکه مشکل امروز ما اقتصادی و نبود کارآمدی است تصریح کرد: اگر دو قطبی می خواهد وجود داشته باشد، کارآمدی و ناکارآمدی خواهد بود. جبهه مردمی نیروهای انقلاب قصد دارد در کنار نامزد نهایی، یک تیم کارآمد جهت ورود به عرصه به مردم معرفی کند.

مشاورعالی رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به چگونگی شکل گیری جبهه مردمی گفت: ما احساس می کردیم، وضع و تشکل ها و احزاب موجود دیگر جوابگوی مشکل فعلی نیست. ما به همه احزاب انقلابی که در خدمت اسلام و انقلاب هستند احترام می گذاریم.

وی با بیان اینکه جبهه مردمی برای نفی احزاب به وجود نیامده است تصریح کرد: جبهه مردمی برای یک کاسه شدن احزاب و مردمی که در داخل کاسه احزاب نیستند جهت هم افزایی همه نیروها به وجود آمده است که این یک نوآوری است.

حداد عادل افزود: برای نخستین بار است که می بینید از سراسر کشور، نمایندگان و نامزدهایی می آیند و برنامه های خود را عرضه می کنند و با رای نمایندگان سراسر کشور به سمت تعیین نامزد نهایی می رویم. این نوآوری احساس می شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جبهه مردمی می‌خواهد به آرمان‌های امام (ره) بازگشته و به سمت دریای بی‌کران مردم حرکت کند.

حدادعادل افزود: امروز وقت همت، بصیرت و روز وحدت است، خانواده شهدا از ما انتظار وحدت دارند و از ما سؤال می‌کنند؛ چرا به این فکر نمی‌کنید که اگر چند نفر کاندید شوند نتیجه‌اش شکست است؟

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دهه اول انقلاب هر وقت انتخاباتی برگزار می‌شد، رادیوهای بیگانه می‌گفتند در انتخابات شرکت نکنید، اما امروز می‌گویند به هر کسی که ما می‌گوییم، رأی دهید؛ امروز سیاست آنها فرق کرده و دخالت آنها وقیحانه شده است.

وی گفت: یک ملتی انقلاب کرده و اولین شعار آن «استقلال» بوده، اما امروز آمریکا می‌گوید تحریم‌ها را نگه می‌داریم تا بعد از انتخابات والا، تندروها روی کار می‌آیند.

رئیس مجلس هفتم ادامه داد: من نمی‌گویم آقای روحانی آنها را دوست دارد، مسئله این است که آنها چه کسی را دوست دارند.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه جبهه مردمی سازوکاری برای وحدت است، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم، جنگ دشمن با ما تمام نشده است، جنگ فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی هنوز هست و باید حال و هوای شبیه ۸ سال جنگ تحمیلی به وجود بیاید.

وی خاطرنشان کرد: جبهه مردمی تشکلی نیست که مثل حباب چند لحظه ظاهر شده و از بین برود بعد از انتخابات کار ما تمام نشده است، اگر پیروز شدیم همه تلاش خود را برای کمک به دولت آینده به کار می‌گیریم، اگر هم پیروز نشدیم، لحظه‌ای از ادامه وظایف خود فروگذار نمی‌شویم. ما وارد عرصه انتخابات شده و انشاالله وحدت پیدا می‌کنیم؛ چون انقلاب باید حفظ شود.