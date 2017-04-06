خسرو منعمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه روند ساخت استادیوم ۱۹ مهر بجنورد ۹ سال به طول انجامیده است، اظهار کرد: تاکنون برای ساخت این استادیوم ۲۴۰ میلیارد ریال هزینه شده که بهزودی با حضور رئیسجمهور افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
منعمی افزود: بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه استادیوم ۱۵ هزارنفره، ۱۹ مهر بجنورد در طول سه سال اخیر انجامشده است.
به گفته وی پیست تارتان آماده نصب است و با مساعد شدن آبوهوا نصب خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: با پیگیریها و مساعدت وزیر ورزش، استاندار و معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی برای راه دسترسی این استادیوم دستور احداث دادهشده است.
منعمی گفت: همچنین سالن ۶ هزارنفره پس از چهار ماه رکود به دستور وزیر و استاندار خراسان شمالی با تخصیص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار بهزودی روند اجرایی خود را طی میکند و تا پایان سال بهرهبرداری میشود.
وی افزود: افتتاح این استادیوم سبب برگزاری میزبانی رقابتهای لیگ کشوری فوتبال و دومیدانی و سایر رشتهها میشود.
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