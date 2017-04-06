به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز پنج شنبه در مسجد جامع شهر پاوه اظهار داشت: ما باید قدر دان امام و رهبری و مردم باشیم که این وحدت و همدلی را نهادینه کردند و مردم جهان امروز به این الگوی مناسب نیاز دارند.

وی ادامه داد: مردم جهان تا امروز همه مکاتب دنیایی و مادی و ایسمهای مختلف را تجربه کردند و امروز هم که نیمی از دنیا در اختیار لیبرال سرمایه داری است انسان را به سمت جهانبینی مادی سوق می دهند. اوج خواست این جهانبینی مادیات است که نتایج آن جنگهای خانمان سوز است. دنیا را با این الگو اداره کردند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه ملتها از لیبرالیسم خسته هستند گفت: در این حکومت ها نا آزادی و حقوق بشر است و نه حتی توانسته اند از نظر مادی مردم را راضی کنند. فطرت انسان خداجوست و عقل انسان هم در راستای همین فطرت حرکت می کند.

وی افزود: انسان طالب آموزه های دینی است که خداوند همه راه های تعالی و زندگی خوب دنیوی و اخروی را در دین اسلام ارائه کرده که اگر ما واقعیت اسلام را درست معرفی کنیم مردم دنیا فوج فوج به آن خواهند گروید. مهربانی و عشق باید جایگزین خشونت و ترور شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ما در موارد محدودی اجازه جهاد و قتال داریم آن هم فقط برای دفاع از دین خدا، گفت: ما باید تلاش کنیم این دین را معرفی کنیم و جمهوری اسلامی اکنون مدعی چنین حکومتی است که بر دلها حکومت کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه اظهار داشت: وجود تروریست و داعش در منطقه و همه آنها که از جهالت استفاده کرده مسلمین را در برابر مسلمین قرار داده اند به دنبال انحراف در دین هستند و جمهوری اسلامی همواره در مبارزه با این انحرافات بوده است.

رهبری انقلاب حافظ نظام است

رحمانی فضلی با اشاره به دلایل شکوه و عظمت انقلاب اسلامی در دنیا گفت: علاوه بر حضور مردم، این رهبری حضرت امام (ره) و امروز مقام معظم رهبری بوده که کشور را از جنگ و تحریم و همه بحرانهایی که برای ما به وجود آوردند رهایی داده است و امروز پس از ۳۹ سال همین رسانه هایی که علیه ما کار کردند می گویند که ایران به قدرت بالای پیشرفتهای علمی و موشکی و هسته ای رسیده است.

این مقام ارشد دولتی گفت: همه عقلهای سالم پیش خود حساب می کنند که چطور شما می گفتید این انقلاب دو ماه دوام نمی آورد اما امروز به بهانه رشدهای آنها به دنبال فشار بر آنها هستید؟

امن ترین کشور منطقه ایران است

وی با اشاره به گذشت ۳۹ سال از انقلاب گفت: امروز همه معترف هستند که ایران امن ترین کشور منطقه است. وزیر خارجه آمریکا مصاحبه کرد که چون در ایران امنیت هست پس حتما ایران حامی داعش است. پوچ تر از این دیگر نیست که جنود الهی و مردم ایران را نمی شناسند وگرنه ما هم کشفیات تروریستها را داریم هم دستگیری آنها را.

رحمانی فضلی افزود: به شکرانه این امنیت ما اعلام کردیم که هر جا مسلمین بخواهند ایران به عنوان مستشار در کنار آنها خواهد بود مثل عراق و سوریه.

تلاش دشمن اخلال در حوزه سیاست داخلی است

رحمانی فضلی گفت: دشمن همواره سعی کرده است در حوزه سیاست داخلی ایران اخلال ایجاد کند اما ایران تقریبا هر سال یک انتخابات برگزار کرده و مجریان آن هم مردم بوده اند و احزاب و گروه ها هم آزادانه و بدون هیچ محدودیتی فعال بوده اند و نشریات هم بدون محدودیت کار کردند.

وی افزود: ما به هیچ بین اقوام مختلف ایرانی اختلاف نداشتیم و من به عنوان وزیر کشور که اطلاعات امنیتی دارم به این موضوع اذعان دارم. این وحدت بی نظیر است.

۷۵ درصد بودجه کشور وابسته به نفت نیست

رحمانی فضلی در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت: کشور از نظر اقتصادی شرایط بسیار بدی را گذرانده است. ساختارهای وابسته به نفت و نظام اقتصادی وابسته به غرب و ناکارآمدی صنایع در کشور ما چیزی است که اصلا قرار نبوده ایران بتواند جز صدور نفت توفیق دیگری داشته باشد.

وی افزود: ما امروز به جایی رسیدیم که ۷۵ درصد بودجه کشور وابسته به نفت نیست و از محل مالیاتها و درآمدهای دیگر کسب مب شود. امروز مقام معظم رهبری چندین سال است که در این راستا همه را دعوت می کند به کار برای تحقق اقتصاد مقاومتی. و امروز می بینیم که تراز تجارت خارجی ما مثبت است و از فراورده های نفتی و پتروشیمی در جایگاه مطلوبی هستیم. در همه حوزه های اقتصادی تلاش ویژه ای داشتیم.

وزیر کشور گفت: در استان کرمانشاه مرز می تواند منشاء تحول باشد و اگر این ویرانی ها نبود الان شرایط در اینجا متفاوت بود. درست است که در پاوه زمین کم است اما آب و جاذبه های گردشگری زیاد است.

شرایط کنونی کرمانشاه زیبنده مردم نیست

وزیر کشور با تذکر به استاندار و مسئولین استان برای تلاش بیشتر در راستای جذب اعتبارات عمومی گفت: یقینا رتبه بالاترین استان بیکار کشور با این همه امکانات زیبنده مردم کرمانشاه نیست و باید این مشکلات حل شود که در جلسه عصر امروز شورای اقتصاد مقاومتی به آن خواهم پرداخت.

وی افزود: اینکه رهبر انقلاب می فرمایند اقتصاد پاشنه آشیل ماست و موجب امید دشمنان است را باید برای همیشه حل کنیم.

ارتباط عمیق ملت با دین در حال تقویت است

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه فرهنگی و اجتماعی در کشور گفت: امروز چشما های جوشان و ارتباط عمیق ملت با معارف دینی در حال تقویت است. گلایه هایی که امروز از برخی رفتارهای جوانان می شود قضاوت درستی نیست چرا که در مراسمهای مختلف عبادی می بینیم که جوانان پیشتازند و مردم ما در حوزه فرهنگ کارنامه بسیار خوبی دارند.

وی گفت: فرهنگهای مختلف ما برای حوزه اجتماعی یک فرصت بزرگ است اما به هر حال در بحث مسائل اجتماعی آسیبهایی اجتماعی را داریم که رهبر انقلاب تا کنون با چهار جلسه سه ساعته شخصا موضوع را دنبال می کنند و وزارت کشور به عنوان متولی آسیبهای اجتماعی به عنوان جانشین رییس جمهور مسائل را پیش می برد.

تاخیر مرز رسمی تجاری در پاوه مربوط به اوضاع عراق است

وزیر کشور با اشاره به خواسته های شهرستان برای ایجاد یک مرز تجاری رسمی برای مبادلات مرزی در پاوه گفت: این حق مسلمی است که دو سال پیش این را در وزارت کشور تصویب کردیم اما در آنسوی مرز با توجه به شلوغی ها و درگیری ها مقداری در دادن مجوزها تاخیر دارند که اگر بشود قطعا در زندگی مردم موثر خواد بود.

وی ادامه داد: نمی دانم تا کنون چرا امتیاز مناطق جنگی برای پاوه لحاظ نشده است آقای استاندار باید این را پیگیری کند و به ما گزارش دهد.

رحمانی فضلی با اشاره به خواست مردم برای احداث کمربندی که در سفر رئیس جمهور مطرح شده است گفت: اگر این موصبه سفر رئیس جمهور است باید تا کنون انجام شده باشد.