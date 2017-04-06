رئیس جمهور سمنان را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی که از صبح پنج شنبه در آغاز سفری یک روزه با هدف افتتاح و کلنگ زنی ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان وارد سمنان شده بود، پس از برگزاری چند نشست و دیدار از طرح های عمرانی و تولیدی دیار قومس را به مقصد تهران ترک کرد.

وی در هنگام خروج از سمنان مورد بدرقه استاندار، نمایندگان استان در مجلس، نماینده ولی فقیه و اعضای شورای اداری استان قرار گرفت.

روحانی در این سفر یک‌روزه تعدادی طرح مهم مانند خودروسازی، سایت امداد هوایی هلال احمر، قطار تهران-گرمسار، دو طرح حمل و نقل و پایانه ها، سیستم های آبیاری قطره ای و ... را افتتاح کرد.

رئیس جمهور همچنین در این سفر با حضور زادگاهش شهر سرخه بر سر مزار پدر مادر خود نیز حاضر و برای ایشان و دیگر درگذشتگان طلب مغفرت کرد.