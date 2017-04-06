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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

در پایان سفر یک‌روزه؛

رئیس جمهور سمنان را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور سمنان را به مقصد تهران ترک کرد

سمنان - رئیس جمهور ایران اسلامی پس از افتتاح چند طرح عمرانی و بازدید از زیرساخت های سمنان در میان بدرقه مسئولان ارشد استانی راهی تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی که از صبح پنج شنبه در آغاز سفری یک روزه با هدف افتتاح و کلنگ زنی ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان وارد سمنان شده بود، پس از برگزاری چند نشست و دیدار از طرح های عمرانی و تولیدی دیار قومس را به مقصد تهران ترک کرد.

وی در هنگام خروج از سمنان مورد بدرقه استاندار، نمایندگان استان در مجلس، نماینده ولی فقیه و اعضای شورای اداری استان قرار گرفت.

روحانی در این سفر یک‌روزه تعدادی طرح مهم مانند خودروسازی، سایت امداد هوایی هلال احمر، قطار تهران-گرمسار، دو طرح حمل و نقل و پایانه ها، سیستم های آبیاری قطره ای و ... را افتتاح کرد.

رئیس جمهور همچنین در این سفر با حضور زادگاهش شهر سرخه بر سر مزار پدر مادر خود نیز حاضر و برای ایشان و دیگر درگذشتگان طلب مغفرت کرد.

کد مطلب 3946235

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