آثار هنری فاخر معاصر ایران به تمبر تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از موافقت با تصمیم شورای عالی تمبر، برای تبدیل نمونه آثار فاخر معاصر ایرانی به تمبر برای ارائه به دنیا خبر داد.

وی گفت: در جلسه شورای عالی تمبر، پیشنهاد چاپ تمبر آثار فاخر هنری مطرح شد که موافقت خود را با آن اعلام کردم. چرا که معتقدم تمبر به عنوان سفیر فرهنگی می تواند بیانگر هنر ایرانی در جهان باشد.

واعظی تاکید کرد: چاپ تمبر نمونه اثر هنری فاخر معاصر، می تواند آثار ایرانی را در دنیا مطرح کند. همانطور که سایر کشورها در موزه های خارجی تمبر، آثار هنری خود را ارائه کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دیدار نوروزی با اعضای شورای عالی تمبر، گفت: چاپ تمبرهای بسیار فاخر و ارزشمندی همچون تمبرهای یادبود شهدای منا و شهدای آتش نشان و به ویژه تمبر یادبود بزرگداشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به حق تمبری در خور مقام و شخصیت برجسته وی بود از جمله اقدامات مهم کارآمدی است که در سال ۹۵ انجام شد.