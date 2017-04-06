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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۰۷

در نشست با سفیر عراق تاکید شد؛

لزوم تعامل همه جانبه برای رفع مشکلات تجار در مرز شلمچه

لزوم تعامل همه جانبه برای رفع مشکلات تجار در مرز شلمچه

خرمشهر- تجار خرمشهری در نشست با سفیر عراق در ایران بر لزوم تعامل همه جانبه برای رفع مشکلات تجار در مرز شلمچه تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر عصر امروز در نشست مشترک سفیر عراق با اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: خرمشهر و بصره پیشینه تاریخی درخشان و مشترکی دارند و به خاطر همین وجه اشتراکها امید می رود که مناسبت های تجاری میان این دو کشور پس از سقوط رژیم بعث پررنگ تر شود اما توسعه اقتصادی منطقه جز با همت و تعامل همه جانبه و فراگیر محقق نمی شود.

هانی فیصلی ادامه داد: چنانچه تعامل ها همه جانبه و فراگیر نباشد، مشکلات فراروی فعالان اقتصادی پر برجا مانده و هیچ توسعه ای در سال اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی شود.

وی در ادامه به مشکلات تجار ایرانی در مرز شلمچه اشاره کرد و از موضوع صدور ویزای متعدد کوتاه مدت به عنوان یکی از مهمترین مشکلات یاد کرد و افزود: در خواست می شود تا با همت و تعامل زمینه برای صدرو ویزا با طول مدت بیشتر وحداقل شش ماهه و بدون بروکراسی اداری فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر همچنین با بیان اینکه قوانین اعمال شده بر مسافران و مردم عادی، خواهان اعمال نظر خاص بر بازرگانان با توجه به لزوم تردد مستمر تجار میان دو کشور شد.

توسعه محدوده بارانداز شلمچه در عراق و همچنین افزایش ساعات کاری گمرک عراق از دیگر درخواست های رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر از سفیر عراق بود.

برپایی نخستین نمایشگاه «اقتصاد دریا و صنایع دریایی» در بصره

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست از تصمیم برای برپایی نمایشگاه اقتصاد دریا و صنایع دریایی در بصره خبر داد و گفت: مقرر شده است که امسال و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند هیئت تجاری در دو نوبت به بصره سفر کند که مرحله نخست از اول تا پنجم خرداد خواهد بود و در مرحله دوم که آبان امسال است، نمایشگاه «اقتصاد دریا و صنایع دریایی» در بصره عراق برپا شود.

سید مصطفی موسوی افزود: پس گرفتن مجوز راه اندازی این نمایشگاه مراحل اجرایی کردن آن از جمله هماهنگی با وزارات های خارجه و سفارت های دو کشور انجام خواهد شد و امیدواریم همکاری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی همچنین با یادآور شدن اینکه کد وارادت از گمرکات کشور برای مرز شلمچه اخذ شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه با گرفتن کد واردات، امکان وارد کردن محصول از کشور عراق علاوه بر صادرات به این کشور فراهم می شود، امیدواریم بتوان بازارچه ای مشترک میان ایران و عراق در مرز شلمچه دایر شود.

کد مطلب 3946367

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