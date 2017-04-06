لزوم تعامل همه جانبه برای رفع مشکلات تجار در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر عصر امروز در نشست مشترک سفیر عراق با اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: خرمشهر و بصره پیشینه تاریخی درخشان و مشترکی دارند و به خاطر همین وجه اشتراکها امید می رود که مناسبت های تجاری میان این دو کشور پس از سقوط رژیم بعث پررنگ تر شود اما توسعه اقتصادی منطقه جز با همت و تعامل همه جانبه و فراگیر محقق نمی شود.

هانی فیصلی ادامه داد: چنانچه تعامل ها همه جانبه و فراگیر نباشد، مشکلات فراروی فعالان اقتصادی پر برجا مانده و هیچ توسعه ای در سال اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی شود.

وی در ادامه به مشکلات تجار ایرانی در مرز شلمچه اشاره کرد و از موضوع صدور ویزای متعدد کوتاه مدت به عنوان یکی از مهمترین مشکلات یاد کرد و افزود: در خواست می شود تا با همت و تعامل زمینه برای صدرو ویزا با طول مدت بیشتر وحداقل شش ماهه و بدون بروکراسی اداری فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر همچنین با بیان اینکه قوانین اعمال شده بر مسافران و مردم عادی، خواهان اعمال نظر خاص بر بازرگانان با توجه به لزوم تردد مستمر تجار میان دو کشور شد.

توسعه محدوده بارانداز شلمچه در عراق و همچنین افزایش ساعات کاری گمرک عراق از دیگر درخواست های رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر از سفیر عراق بود.

برپایی نخستین نمایشگاه «اقتصاد دریا و صنایع دریایی» در بصره

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست از تصمیم برای برپایی نمایشگاه اقتصاد دریا و صنایع دریایی در بصره خبر داد و گفت: مقرر شده است که امسال و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند هیئت تجاری در دو نوبت به بصره سفر کند که مرحله نخست از اول تا پنجم خرداد خواهد بود و در مرحله دوم که آبان امسال است، نمایشگاه «اقتصاد دریا و صنایع دریایی» در بصره عراق برپا شود.

سید مصطفی موسوی افزود: پس گرفتن مجوز راه اندازی این نمایشگاه مراحل اجرایی کردن آن از جمله هماهنگی با وزارات های خارجه و سفارت های دو کشور انجام خواهد شد و امیدواریم همکاری های لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی همچنین با یادآور شدن اینکه کد وارادت از گمرکات کشور برای مرز شلمچه اخذ شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه با گرفتن کد واردات، امکان وارد کردن محصول از کشور عراق علاوه بر صادرات به این کشور فراهم می شود، امیدواریم بتوان بازارچه ای مشترک میان ایران و عراق در مرز شلمچه دایر شود.