داوود موسایی مدیر انتشارات فرهنگ معاصر، ناشر تخصص کتابهای فرهنگ، دایرالمعارف و دانشنامه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار دو فرهنگ جامع از سوی این موسسه انتشاراتی تا ایام نمایشگاه امسال کتاب تهران خبر داد و گفت: یکی از این فرهنگها، ویراست چهارم فرهنگ پویا با سرپرستی دکتر محمدرضا باطنی و دومی ویراست دوم فرهنگ بزرگ فارسی به فارسی غلامحسین صدری افشار و همکارانش است.
وی افزود: ویراست جدید فرهنگ فارسی به فارسی صدری افشار، یک مجموعه بهروزرسانی شده است و تعداد زیادی لغت جدید به آن افزوده شده است؛ اینها عموماً لغاتی است که ۸ یا ۱۰ ماه قبل وارد زبان فارسی شدند. این فرهنگ با اصلاحات و تجدیدنظرهای ضروری در قیاس با نسخه اولیه چاپ شده، به زودی منتشر میشود. در ویراست تازه این فرهنگ، هر صفحه در سه ستون تدوین شده و با کاغذ موسوم به بایبل زیر چاپ خواهد رفت. این ویراست در قیاس با چاپ نخست که در سه جلد منتشر شده بود، در یک جلد حدود ۲۰۰۰ صفحهای منتشر خواهد شد.
مدیر انتشارات فرهنگ معاصر همچنین از انتشار ویراست دوم دایرهالمعارف هنر، اثر روئیس پاکباز به صورت تک جلدی تا چند ماه دیگر خبر داد و درباره فعالیت این موسس انتشاراتی هم گفت: فعالیت انتشارات فرهنگ معاصر از سال ۱۳۶۰ شروع شده و الان بیش از ۳۵ سال از عمر این موسسه انتشاراتی میگذرد. عمده فعالیت آن تهیه، تالیف، تدوین، چاپ و نشر کتابهای مرجع است. ما جزو معدود موسساتی هستیم که کارهای تالیفی خود را هم سفارش میدهیم.
موسایی افزود: از جمله فرهنگهایی که منتشر کردهایم، میتوان به مجموعه فرهنگهای حییم و به روزسازی بسیاری از آنها، مجموعه فرهنگهای پویا به سرپرستی دکتر محمدرضا باطنی، فرهنگ هزاره که زندهیاد دکتر حقشناس، دکتر سامعی و خانم انتخابی آن را تهیه کردهاند، به اضافه دایره المعارف هنر آقای پاکباز که در نمایشگاه کتاب ۹۵ هم نسخهای سه جلدی از آن منتشر شد.
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