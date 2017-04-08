در استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی تردید دارم/ترامپ حماقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «تولسی باگارد» عضو مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تأکید کرد: تردید دارم که بشار اسد عامل حمله شیمیایی به حومه ادلب بوده باشد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین گفت: کاخ سفید باید شواهد و قرائنی را که دال بر استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی است به نمایندگان کنگره ارائه داده و از تکیه بر راه و روش های ویران کننده اجتناب کند.

باگارد همچنین ادامه داد: ترامپ با صدور فرمان حمله به سوریه حماقت کرد. من پس از این فرمان، احساس ناامیدی کردم.

عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین افزود: واشنگتن باید از اتخاذ روشهای ویران کننده برای تغییر حکام کشورهای دیگر خودداری کند، چرا که در غیر این صورت غیرنظامیان زیادی قربانی خواهند شد.

وی همچنین گفت: در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه می توان انگشت اتهام را به سمت هرکسی نشانه رفت. ما باید بحران کنونی را به صورت سازنده حل و فصل کنیم. تمام آنچه که آمریکا تاکنون در سوریه انجام داده، نتیجه ای جز گسترش هرج و مرج در این کشور نداشته است.