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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

عضو مجلس نمایندگان آمریکا:

در استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی تردید دارم/ترامپ حماقت کرد

در استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی تردید دارم/ترامپ حماقت کرد

یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی ضمن ابراز تردید در خصوص دست داشتن بشار اسد در حمله شیمیایی به حومه ادلب، گفت: ترامپ با صدور دستور حمله به سوریه حماقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «تولسی باگارد» عضو مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تأکید کرد: تردید دارم که بشار اسد عامل حمله شیمیایی به حومه ادلب بوده باشد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین گفت: کاخ سفید باید شواهد و قرائنی را که دال بر استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی است به نمایندگان کنگره ارائه داده و از تکیه بر راه و روش های ویران کننده اجتناب کند. 

باگارد همچنین ادامه داد: ترامپ با صدور فرمان حمله به سوریه حماقت کرد. من پس از این فرمان، احساس ناامیدی کردم. 

عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین افزود: واشنگتن باید از اتخاذ روشهای ویران کننده برای تغییر حکام کشورهای دیگر خودداری کند، چرا که در غیر این صورت غیرنظامیان زیادی قربانی خواهند شد.

وی همچنین گفت: در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه می توان انگشت اتهام را به سمت هرکسی نشانه رفت. ما باید بحران کنونی را به صورت سازنده حل و فصل کنیم. تمام آنچه که آمریکا تاکنون در سوریه انجام داده، نتیجه ای جز گسترش هرج و مرج در این کشور نداشته است.

کد مطلب 3947263

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