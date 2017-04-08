بررسی صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی شهر در هیئت اجرایی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ارومیه، عباس حسن خانی اظهار داشت: با توجه به آغاز فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، کار بررسی صلاحیت داوطلبان درهیات اجرایی شهر ارومیه از روز۱۷ فروردین در حال اجراست.

وی با اعلام اینکه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی شهرستان طبق ماده ۴۷ قانون از تاریخ ۱۷ فروردین تا ۲۳ فروردین ماه به مدت یک هفته انجام می شود، افزود: ظرف یک هفته هیئت اجرایی صلاحیت داوطلبان شوراها را بررسی و نتایج را به هیئت نظارت اعلام می کند.

فرماندار ارومیه تصریح کرد: مطابق قانون بعد از پایان فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها، مراجع چهارگانه ۱۰ روز فرصت داشته اند تا جواب استعلامات خود را به فرمانداری ارسال کنند تا بعد از این مدت براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی روند بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت اجرایی آغاز شود.

حسن خانی بر رعایت اصل بی طرفی و توجه به مر قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان تأکید کرده و گفت: براساس کلیات برنامه زمان ‌بندی انتخابات پنجمین دوره‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای هیئت‌ اجرایی موظفند بیست و چهارم فروردین صورت جلسه بررسی صلاحیت ها را به هیئت‌های نظارت شهرستان ارسال کنند تا مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها انجام پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت شهرستان اول اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان را به هیئت اجرایی اعلام می کند تا فرمانداری نیز دوم اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به داوطلبان اعلام کند.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.