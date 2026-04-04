حضور گسترده مردم در انتخابات نشانه حمایت از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی بابایی کارنامی پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها در هیأتهای نظارت بخش، اظهار کرد: بر اساس تقویم انتخاباتی، نتایج این بررسیها امروز ثبت و به داوطلبان اعلام میشود.
وی افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنها احراز نشده است، فرصت دارند به مدت چهار روز، از ۱۷ تا ۲۰ فروردین، درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کنند تا پرونده آنها دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس هیmت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مازندران ادامه داد: بررسی مجدد صلاحیتها در هیأت نظارت شهرستان از ۲۱ تا ۲۷ فروردین انجام خواهد شد و پس از آن، نتایج نهایی به داوطلبان اعلام میشود.
بابایی کارنامی با بیان اینکه اعلام نظر قطعی در تاریخ ۲۸ فروردین صورت میگیرد، گفت: فهرست نهایی داوطلبان نیز در ۲۹ فروردین منتشر شده و فرآیند تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد.
وی زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد و افزود: این انتخابات همزمان با سراسر کشور در ۲۲ شهرستان، ۶۵ شهر و ۵۹ بخش استان مازندران برگزار میشود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هماهنگی مناسب میان هیأتهای اجرایی و نظارت در استان، تصریح کرد: این تعامل سازنده، زمینهساز برگزاری انتخاباتی پرشور و منظم خواهد بود.
وی در پایان، حضور گسترده مردم در انتخابات را نشانه حمایت از نظام و تأکید بر حفظ دستاوردهای انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره با حضور آگاهانه خود، پاسخ قاطعی به تهدیدات و فشارهای خارجی دادهاند.
نظر شما