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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۰۲

گلزن اصلی غایب است؛

دردسر عجیب لخویا قطر برای بازی با استقلال خوزستان

دردسر عجیب لخویا قطر برای بازی با استقلال خوزستان

تیم فوتبال لخویا قطر برای بازی با استقلال خوزستان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با دردسر عجیبی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال خوزستان و لخویا قطر از ساعت ۲۰ روز دوشنبه این هفته در دوحه به مصاف هم می روند. این مسابقه در چارچوب دور برگشت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است.

لخویا که به تازگی به عنوان قهرمانی لیگ ستارگان قطر دست یافته، برای این بازی با مشکلاتی روبرو است. یوسف العربی بازیکن مراکشی و گلزن تیم لخویا به خاطر مصدومیت نمی تواند این تیم را همراهی کند. نکته عجیب اینکه ادگار داسیلوا بازیکن برزیلی و جانشین یوسف العربی هم نمی تواند برای لخویا در آسیا بازی کند چرا که نام وی در لیست لیگ قهرمانان آسیا رد نشده است.

محمد تریسور، یوسف المساکنی و چیکو فلوریس هم سه بازیکن دیگر لخویا هستند که دچار مصدومیت شده اند و حضور آنها در بازی با استقلال خوزستان مبهم است.

کد مطلب 3948074

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