ناو گروه «کارل وینسون» آمریکا عازم شبه جزیره کره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» عازم بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره خواهد بود تا با ادعای پاسخگویی به دغدغه ناشی از برنامه هسته ای کره شمالی، قدرت خود را به رخ پیونگ یانگ بکشد.

گفتنی است اوایل ماه میلادی جاری (آوریل)، کره شمالی یک موشک اسکاد با سوخت مایع را آزمایش کرد که گفته می شود تنها بخشی از مسافت پیش بینی شده را پیموده است.

ناو گروه کارل وینسون آمریکا شامل یک ناو هواپیمابر است و از سنگاپور عازم شبه جزیره کره می شود.

گفتنی است طبق برنامه قبلی، کارل وینسون باید عازم استرالیا می شد، حال آنکه الان به سمت غرب پاسیفیک در حرکت است.

انتظار می رود کره شمالی حداقل تا ۱۵ آوریل، یک آزمایش موشکی دیگر به مناسبت یکصد و پنجمین سالگرد تولد بنیانگذار جمهوری دموکراتیک خلق کره داشته باشد، که از آن به «روز آفتاب» تعبیر می شود.

اقدام تحریک آمیز آمریکا در اعزام ناو گروه کارل وینسون به منطقه پرتش شبه جزیره کره، می تواند نشانه دیگری از تداوم سیاست های خصمانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه کشورهایی باشد که همسو با سیاست های واشنگتن عمل نمی کنند.

گفتنی است کره شمالی در واکنش به تجاوز نظامی روز گذشته آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» واقع در جنوب شرقی استان حمص در سوریه، آن را «تجاوزی نابخشودنی» توصیف و اعلام کرد: این ماجرا نشان داد که تصمیم ما در توسعه تسلیحات هسته ای درست بوده است.

این در حالی است که در شب حمله، ترامپ میزبان «شی جین پینگ» همتای چینی خود بود تا با وی در باره پاره ای مسائل از جمله تجارت و مهار برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی گفتگو کند.