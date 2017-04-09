فراخوان سومین جایزه سپیدار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس فراخوان سومین دوره جایزه ادبی محیطزیستی سپیدار همانند با تأکید بر فرهنگسازی در زمینه محیطزیست برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۷ سال به صورت فردی و گروهی، در قالب بخشهای ادبی و غیر ادبی برگزار میشود.
کودکان و نوجوانان در بخش فردی، با ارسال شعر، داستان، گزارش از فعالیت محیطزیستی، معرفی یا خلاصهنویسی کتاب و در بخش گروهی با راهنمایی معلم مدرسه و یا مربیان کانون پرورش فکری میتوانند در بخشهای زیر شرکت کنند:
۱- گروه زیستمحیطی تشکیل دهند و فعالیت محیطزیستی کنند.
۲- با دیگر همکلاسیها نشریه محیطزیستی منتشر کنند.
۳- با مسئولان، معلمهای مدرسه، محیطبانان یا افراد دیگر درباره محیطزیست مصاحبه کنند.
۴- داستان، شعر، نامه، گزارش یا هر مطلب محیطزیستی دیگر که میتوانند بنویسند.
۵- از موضوعهای محیطزیستی عکس و فیلم تهیه کنند.
در سومین دوره جایزه سپیدار به برگزیدگان در هر زمینه یک دستگاه تبلت و لوح افتخار اهدا میشود. همچنین به مدارس و مربیانی که دانش آموزان را برای شرکت در جایزه سپیدار، تشویق، راهنمایی و آثارشان را گردآوری و ارسال کنند؛ جوایز ویژه ای اهدا میشود.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مردادماه سال جاری میباشد. کودکان و نوجوانان علاقهمند میتوانند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، پلاک ۲۴، شرکت انتشارات فنی ایران، طبقه اول، دبیرخانه جایزه سپیدار یا پست الکترونیکی sepidar@entesharat.com ارسال کنند.
قابل ذکر است فراخوان سومین دوره جایزه سپیدار ویژه بزرگسالان نیز بزودی منتشر میشود.
علاقهمندان برای اطلاع از جزییات بیشتر این جایزه به سایت www.sepidaresabz.com یا کانال تلگرامی @sepidaraward مراجعه کنند.
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