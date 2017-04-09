به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه هوای پاک، ماده ۱۱ این لایحه در دستور کار قرار گرفت؛ هدف از این ماده که با ۹ تبصره ارائه شده است، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی لازم برای احداث کارخانه ها، کارگاه ها، صنایع نفت و گاز و واحد عملیات معدنی و خدماتی جدید است تا در نتیجه استقرار آنها به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

در جریان بررسی این ماده پس از ارائه نظرات مخالفان و موافقان اصل ماده رای نیاورد که یکی از دلایل آن عدم مشارکت بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان در رای گیری بود تا جایی که این مساله باعث تذکر رئیس مجلس شد.

پس از رای نیاوردن اصل ماده، طبق آیین نامه داخلی مجلس مواد پیشنهادی نمایندگان مطرح شد که دو پیشنهاد نمایندگان نیز رای نیاورد که برای هر کدام از آنها به ترتیب ۶۳ و ۶۱ نفر از نمایندگان در رای گیری مشارکت نکردند. درنهایت پس از حدود نیم ساعت مذاکره بر سر این ماده و رای گیری چند باره و تعیین تکلیف نشدن این ماده با نظر رئیس مجلس ماده ۱۱ به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بازگشت داده شد تا پس از اصلاحات لازم، مجددا به صحن علنی ارسال شود.

این چندمین بار است که عدم مشارکت و بی نظمی نمایندگان در رای گیری برای طرح ها و لوایح باعث انتقاد و اعتراض رئیس مجلس می شود. هفته گذشته نیز نایب رئیس اول مجلس پس از بی توجهی چند باره عده‌ای از نمایندگان به تذکر ات وی برای مشارکت در رای گیری در صحن مجلس این مساله را تاسف بار توصیف کرد.