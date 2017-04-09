به گزارش خبرنگار مهر، فیل نایت مؤسس و بنیان‌گذار نایکی که پـانزدهمین ثروتمند دنیاست در این کـتـاب فـوق‌الـعـاده داستـان خلق برند نایکی را نوشته است: از زندگی در خانواده‌ای معمولی تا خلق برند میلیارددلاری نایکی، مسیرِ شگفت‌انگیزِ مؤسس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان و مسیر تسخیر مـوانع و عبور از مشکـلات و قـدم به قـدم جلـورفتن.

ناشر این کتاب معتقد است مخاطبان آن فارغ از این‌کـه چه کسب‌وکـاری داشته باشند یا این‌کـه در چه رشته‌ای درس خـوانـده باشند، در این کـتاب داستان رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهـا را می خوانند؛ راهنمـای از هیچ به‌همه‌چیزرسیدن، راهنمـای گـوش‌دادن به صدای قلب و دویدن دنبال آرزوها؛ داستانِ هدرندادنِ استعداد.

به گفته ناشر این کـتـاب نه‌تنهـا راهـنمایی برای اهالی کسب‌وکـار و مدیریت است، بلکـه بـرای هر خواننده‌ای کـه به خود و آرزوهایش ایمان دارد خواندنی است؛ زندگی‌نامه‌ای که جنگیدن و دست‌نکشیدن را می‌آموزد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: هر دونده‌ای این‌را می‌داند. کیلومترها می‌دوی و می‌دوی، بدون آن‌که واقعاً دلیلش را بدانی. به خودت می‌گویی به‌خاطر هدفی این کار را می‌کنی یا دنبـال جمعیتی هستی؛ اما دلیل حقیقی دویدنِ تو آن است کـه جـایگـزین آن ـ یعنی ایستـادن ـ تـو را تـا سرحد مـرگ می‌ترساند.

به‌این‌ترتیب، در آن صبح سال ۱۹۶۲ به خودم گفتم: بگذار همه بگویند که ایده‌ات ابلهانه است… تو ادامه بده. نایست. حتا به ایستادن فکر هـم نکـن تا این‌کـه به آن‌جـا بـرسی و فکرت را زیاد مشغول این نکن که "آن‌جا" کجـاست. هرچه پیش آمد فقط نایست.

این پندی استثنایی، پیش‌گـویانه و ضروری بود کـه به‌طـور غیرمنتظره‌ای موفق شدم بـه خودم بدهم و از خودم بگیرم. نیم‌قرن بعد از آن‌ روز، اکـنون بر این باورم کـه این بهترین و یا شاید تنها پندی است که می‌توانیم و باید به خود و به دیگران بدهیم.

این کتاب با ترجمه شورش بشیری و با قیمت ۳۴۰۰۰ تومان از سوی نشر میلکان منتشر شده است.