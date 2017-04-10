شکارچی متخلف در دامغان دستگیر شد/ کشف ۴ لاشه قوچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان، فرامرز اسفندیاری از دستگیری یکی از شکارچی های دامغان خبر داد و ابراز داشت: براساس یک کار اطلاعاتی و عملیاتی مبنی بر شکار غیر مجاز توسط یکی از متخلفان در منطقه شکار ممنوع طالو و شیربند دامغان، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر، طی هماهنگی با دادستان و اخذ دستور قضایی با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی طی یک عملیات غافلگیرانه از منزل فرد متخلف بازرسی و گوشت و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از مخفیگاه این متخلف لاشه چهار رأس قوچ و کل وحشی، یک عدد کارد، پوتین نظامی و کوله پشتی آغشته به خون شکار به همراه دیگر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان خاطر نشان کرد: یک شکارچی واقعی در این فصل به شکار نمی رود و تخلف نمی کند و با مجوز قانونی به امر شکار می پردازد و وقت آن رسیده است که بین شکارچی و شکارکش ها تفاوت قایل شویم.

اسفندیاری بیان داشت: این شکارکش که دارای سابقه تخلف در محیط زیست است و به استناد بند الف مواد ۱۰ و ۱۱و۱۲ قانون شکار و صید به جرم شکار غیر مجاز چهار رأس قوچ و کل وحشی به مراجع قضایی شهرستان معرفی و برابر مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست که بهای هر رأس قوچ و کل وحشی را مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعیین کرده، به پرداخت مبلغ ۴۰۰میلیون ریال بابت خسارات وارده در حق سازمان حفاظت محیط زیست محکوم می شود.