ثبت نام ۱۹۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری تا ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار تا ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه با احتساب دیروز ۱۹۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۸۹ نفر مرد و ۸ نفر خانم هستند.

وی ادامه داد: تعداد ثبت نام کنندگان امروز تا به این لحظه(ظهر چهارشنبه) ۸۶ نفر بوده و روند ثبت نام همچنان ادامه دارد.

احمدی گفت: جوانترین فرد ثبت نام کننده ۱۸ ساله، پیرترین ۸۲ ساله و ۱۹ نفر هم از ایثارگران بودند. همچنین بیشترین ثبت نامی را از بین افراد ۴۶ تا ۵۰ سال داشتیم و به لحاظ تحصیلاتی هم در مقطع فوق لیسانس بیشترین ثبت نامی را داشتیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان با توصیه به اینکه داوطلبان ثبت نام خود را به دقایق پایانی موکول نکنند، خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۸ هر روز ثبت نام انجام می شود.