کاظم جلالی درباره سفر اخیر روحانی به سمنان به وی نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در کانال تلگرامی خود نامه اش را به رئیس‌جمهور و پاسخ رئیس‌جمهور را به شرح زیر منتشر کرده است:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری

با سلام و تحیت؛

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای جنابعالی ، احتراما به استحضار می رساند که اخیرا طی سفرهای استانی ، پیرامون سفری که به سمنان داشته اید. متاسفانه تلقی نامناسبی در شهرستان‌های استان خصوصاً شاهرود و میامی پدید آمده و به نوعی برداشت بی اعتنایی به این مناطق شده است. البته واقفید که شهرستانهای شاهرود و میامی طی دو دوره انتخابات خبرگان رهبری و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بیشترین درصد آراء را در استان به جنابعالی داده‌اند. مطمئناً مستحضرید که بالاترین حجم بیکاری و عقب ماندگی در این منطقه استان وجود دارد.

امیدوارم جنابعالی با درایت خویش مساله ذهنی مردم این منطقه را حل نموده و مردم مظلوم این منطقه را فراموش ننمایید.

با احترام

کاظم جلالی»

به گزارش مهر، متن پاسخ رئیس‌جمهور به نامه جلالی نیز به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جلالی

با سلام ؛

اینجانب علیرغم علاقه وافری که به مردم شهرستانهای شاهرود و میامی دارم در سفر اخیر به دلیل فشردگی برنامه ها موفق به دیدار نزدیک با هم استانیهای خود نشدم که امیدوارم در آینده جبران شود.

همواره توسعه این منطقه برای اینجانب مهم است و دستورات موکد به استاندار محترم داده ام.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»