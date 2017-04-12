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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

معاون حجتی خبر داد؛

رقم جدید جو آبی «ارمغان» پس از ۱۵ سال تحقیق معرفی شد

رقم جدید جو آبی «ارمغان» پس از ۱۵ سال تحقیق معرفی شد

رقم جدید جو آبی موسوم به «ارمغان» با ویژگی پایدار بالای عملکرد دانه و نیمه مقاوم به بیماری سفیدک پودری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعلام این خبر گفت: سازگاری مناسب در اقلیم معتدل کشور، مقاوم تا نیمه حساس به بیماری لکه قهوه‌ای نواری و نیمه حساس به عوامل بیماری زایی قارچ عامل زنگ زرد از دیگر ویژگی‌های رقم جو جدید آبی ارمغان است.

اسکندر زند با بیان این که این رقم جدید پس از ۱۵ سال تحقیق توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تولید شده است، اظهار داشت: ۲۰ هزار هکتار اراضی کشور مستعد برای کشت رقم جدید جو آبی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این رقم جدید نسبت به رقم شاهد نصرت ۵۰۵ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد دارد.

وی پیش بینی کرد: با تحت پوشش قرار گرفتن این لاین در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی سطح زیر کشت جو در منطقه معتدل کشور و با احتساب قیمت ریالی تضمینی هر کیلوگرم جو در سال مورد نظر، ارزش افزوده این لاین برای یک بازه زمانی هفت ساله ۸۱۸ میلیارد ریال خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که رقم جدید جو آبی ارمغان، چهارصد و بیست و سومین رقم زراعی و چهل و سومین رقم جو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

وی در عین حال هزینه پروژه‌های تحقیقاتی برای تولید این رقم جدید را ۳ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 3951011

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