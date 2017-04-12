رشد دانشگاه های ایران در برترین های «وبومتریکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تازهترین گزارش سامانه «نما» با نام «نمای وبگاه موسسهها ۲۰۱۶: جایگاه موسسههای ایرانی در نظامهای رتبهبندی وبگاهها» برای بازنمایی چکیدهای از گزارش نظامهای پنج نظام رتبهبندی وبگاها در سال ۲۰۱۶ منتشر شد.
در گزارش سامانه «نما» افزون بر پایش جایگاه موسسههای ایرانی در پنج نظام رتبهبندی وبگاهها در سال ۲۰۱۶، روند سالانه شمار موسسههای ایرانی در این نظامها نیز گزارش شده است.
رتبهبندی وب دانشگاهها، رتبهبندی وب پژوهشگاهها، رتبهبندی دانشگاهها بر پایه استنادهای گوگل اسکالر، رتبهبندی واسپارگاههای سازمانی و رتبهبندی جهانی وب دانشگاهها و کالجها از محورهای کلیدی این گزارش است.
بر پایه گزارش تازه سامانه «نما»، شمار دانشگاههای ایرانی در فهرست برترینهای «وبومتریکس» به ۵۹۸ موسسه رسیده که در مقایسه با ویرایش پیشین این نظام که ۵۸۲ مؤسسه بوده رشد داشته است.
همچنین، بر پایه گزارش «وبومتریکس» ۱۴۱ دانشگاه ایرانی در بین ۵ هزار موسسه در جهان رتبهبندی شدهاند و شمار پژوهشگاههای ایرانی نیز در نظام رتبهبندی وب پژوهشگاهها به ۶۸ پژوهشگاه رسیده است.
گزارش ۲۰۱۶ نظامهای رتبهبندی وبگاهها نشان میدهد شش واسپارگاه سازمانی ایرانی در رتبهبندی واسپارگاههای سازمانی جهان قرار دارند که نسبت به ویرایش پیشین این نظام تغییری نکرده است.
همچنین، ۳۰۸ دانشگاه ایرانی نیز در فهرست برترینهای رتبهبندی جهانی وب دانشگاهها و کالجها رتبهبندی شدهاند.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با پشتیبانی دبیرخانه شورایعالی عتف با راه اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) میکوشد نتایج نظامهای گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارشهایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
سامانۀ «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.
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