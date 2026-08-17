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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

مراوه‌تپه خنک‌ترین نقطه گلستان

مراوه‌تپه خنک‌ترین نقطه گلستان

گرگان- بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، مراوه‌تپه با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در صبح دوشنبه ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، کمینه دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

همچنین در شبانه‌روز گذشته، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بود.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای صبح امروز در ایستگاه‌های هواشناسی استان به این شرح ثبت شده است:

اینچه‌برون ۲۷، بندرگز ۲۸، بندرترکمن ۲۸، علی‌آباد ۲۷، کلاله ۲۴، گنبدکاووس ۲۷، مراوه‌تپه ۲۵، مینودشت ۲۱، هاشم‌آباد ۲۷ و آق‌قلا ۲۸ درجه سانتی‌گراد.

همچنین دمای صبحگاهی در ایستگاه پارک ملی گلستان ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شد که پایین‌ترین دمای گزارش‌شده در میان ایستگاه‌های مورد بررسی استان است.

بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، این داده‌ها مربوط به صبح دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6919711

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