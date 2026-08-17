مسئولان دلوار با آزاده و پیشکسوت دفاع مقدس دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی، فرماندهی و جمعی از مسئولان سپاه امام حسین (ع) دلوار روشنبه شب با حضور در منزل پاسدار پیشکسوت، «ابراهیم مرادی»، از سال‌ها مجاهدت و ایثار این رزمنده دوران دفاع مقدس تجلیل کردند.

در این دیدار صمیمی، سرهنگ محسن رضایی‌نژاد، فرمانده سپاه دلوار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تبریک این روز فرخنده به تمامی آزادگان سرافراز، رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان در دوران اسارت را ستود و آن را نماد استقامت ملت ایران دانست.

در ادامه این دیدار، ابراهیم مرادی از آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از روستای علی‌آباد بخش دلوار، با بازخوانی خاطراتی از دوران سخت اسارت، یاد و نام همرزمان شهید خود را گرامی داشت.

این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام جوکار، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه دلوار، سرهنگ خدری، جانشین سپاه دلوار و سرگرد صدیق، مسئول نیروی انسانی بسیج همراه بود، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در منزل این آزاده سرافراز پایان یافت.

در این دیدار، به رسم یادبود و تجلیل از سال‌ها خدمت و استقامت، لوح تقدیری از سوی فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار به ایشان اهدا شد.