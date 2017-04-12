موقعیت ایران در منطقه و جهان ممتاز و تثبیت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم بزرگداشت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که بعد از ظهر امروز در تالار وحدت برگزار شد، اظهار داشت: مفهوم شهادت در اسلام تنها در سایه مفهوم جهاد قابل درک است. شهادت مقام و منزلتی است که علی (ع) آن را به آزادی برای رسیدن به هدفی بالاتر از زندگی دنیوی می داند.

وی گفت: شهادت یعنی سوختن در آتش عشق الهی برای ایجاد زمینه حکومت اسلامی در جهان و بدون تردید اگر فرهنگ شهادت طلبی و علاقه جوانان به شهادت که برگرفته از فرهنگ عاشورا است، نبود امروز از اسلام چیزی برای ما باقی نمی ماند.

آل هاشم ادامه داد: نعمت دین و ولایت به برکت عاشورا و نهضت امام حسین(ع) نصیب ما شده است و کسی که این فرهنگ را در عصر معاصر زنده کرد بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بود.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی سیاسی ارتش گفت: شهدا از کیان انقلاب و اسلام دفاع کردند و با خون خود نهال انقلاب و اسلام را آبیاری کردند و با بصیرت و با عشق به ولایت آگاهانه در مسیر جهاد و دفاع از کشور و اسلام حرکت کردند و جان خود را برای حفظ دین و میهن اسلامی عاشقانه فدا کردند.

وی افزود: امروز در ادامه حرکت امام راحل، با رهبری مقام معظم رهبری موقعیت کشورمان تحکیم و قدرت بیشتری پیدا کرده ایم و امروز در حالی که جنگی وجود ندارد همه ما نیازمند فرهنگ شهید و شهادت هستیم.

آل هاشم تصریح کرد: شهید صیاد شیرازی را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد. ایمان، معنویت و اخلاق اسلامی، نبوغ نظامی، فرماندهی و ولایتمداری، اتحاد نیروهای مسلح از جمله ویژگی های قابل توجه آن شهید گرانقدر بود.

وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه غرب آسیا خاطرنشان کرد: امروز در سایه مجاهدت و ایثارگری شهدا، موقعیت ایران در منطقه و جهان ممتاز و بی‌بدیل است و با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری موقعیت کشور ما در منطقه تثبیت شده و سیاست‌های دشمنان شکست خورده است.