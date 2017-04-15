با این خودرو در ۲ثانیه سرعت را به ۹۷ کیلومتر بر ساعت برسانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت داج با یک خودروی قدرتمند به نام Challenger SRT Demon در نمایشگاه اتومبیل نیویورک حاضر شده است.

بدون شک یکی از جالب ترین اتومبیل های این نمایشگاه این خودرو محسوب می شود. این وسیله نقلیه جزئیات خارق العاده ای دارد. موتور این خودرو HEMI توربو شارژ ۸ سیلندر با قدرت ۸۴۰ اسب بخار است.

این خودرو طی ۲.۳ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۹۷ کیلومتر در ساعت می رساند.

داخل آن نیز یک صفحه نمایش لمسی قرار دارد تا راننده بتواند عملکرد بخش های مختلف خودرو را رصد کند. همچنین چند دکمه خارق العاده روی داشبورد برای تغییر دنده و ترمز قرار دارد.