به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری مهاجم اول فولاد و بهترین گلزن فعلی لیگ برتر با دو گلی که روز جمعه وارد دروازه تیم نفت تهران کرد، بار دیگر صدر جدول گلزنان لیگ برتر را که هفته‌ها در اختیار خودش بود از مهدی طارمی پس گرفت تا با احتساب یک بازی بیشتر، فعلا به تنهایی در صدر این جدول قرار داشته باشد.

مهدی طارمی امروز این فرصت را دارد تا در تبریز با گلزنی به ماشین سازی نه تنها بار دیگر به صدر جدول گلزنان بازگردد، بلکه قهرمانی سرخ پوشان در لیگ شانزدهم را نیز قطعی کرده و باعث شود تا سه بازی آینده سرخ پوشان جنبه تشریفاتی به خود بگیرد.

طارمی که به تازگی با از دست دادن یک ضربه پنالتی در بازی مقابل الریان مورد غضب هواداران پرسپولیس قرار گرفته است، دوست دارد به منظور آشتی کنان با هواداران این تیم گل قهرمانی تیمش را هم بزند. جمیع این انگیزه‌ها می تواند هم برای وی و تیم پرسپولیس مفید باشد و هم می تواندن مضر باشد.

طارمی که به جز تخصص در گلزنی، در گل نزدن هم تبحر خاصی دارد ممکن است به لحاظ روحی و روانی تحمل این فشار را نداشته باشد و این همه انگیزه باعث ایجاد استرس هم برای او شود.

در واقع این انگیزه های مضاعف برای وی و حتی پرسپولیس بسان شمشیر دو لبه عمل می‌کند. یک لبه این شمشیر می‌تواند باعث گل زنی وی و قهرمانی سرخ پوشان در لیگ برتر شده و یک لبه دیگر آن می‌تواند عامل بازدارنده ای برای گل زدن این تیم در تبریز باشد.