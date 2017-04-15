ماشین سازی - پرسپولیس؛ فرصت کاظمی برای اولین معجزه با شکست برانکو

خبرگزاری مهر - سرویس استانها - محمود نصیرپور: هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز شنبه با انجام چهار دیدار باقی مانده سپری می شود که طی آن در مهم ترین بازی هفته تیم های صدرنشین و قعرنشین جدول در تبریز به دیدار یکدیگر می روند.

این بازی مصاف سر و ته جدول است که از یک سو پرسپولیس صدرنشین برای قطعیت قهرمانی به میدان می آید و از سویی دیگر ماشین سازی قعرنشین برای فرار از سقوط رو در روی حریف قرار می گیرد. مصافی که امروز توجه همه فوتبالدوستان کشور را معطوف به خود می کند، رویارویی ماشین سازی با پرسپولیس است.

قهرمانی پرسپولیس یا امیدواری ماشین؟

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران مسابقه ای است که در پایان این بازی می توان شاهد قهرمان شدن پرسپولیس و سقوط قطعی ماشین سازی بود اما سبزقباهای فوتبال تبریز که روی کاغذ فعلا شانس بقا در لیگ برتر را دارند، همچنان دنبال زنده نگه داشتن اندک امید خود در دیدار برابر پرسپولیس خواهند بود و این می تواند صدرنشین لیگ شانزدهم را در دیدار عصر امروز تبریز دچار دردسر کند.

در آن سوی میدان اما برانکو و شاگردانش بخوبی می دانند که کوچکترین فرصت برای قهرمانی را نباید از دست بدهند و دیدار برابر ماشین سازی می تواند سه هفته زودتر از موعد پایان فصل، نام آنها را به عنوان قهرمان لیگ شانزدهم مطرح کند.

تجربه برانکو در مصاف با قعرنشینان

برانکو ایوانکوویچ نیک می دهند که دستکم گرفتن ماشین سازی به عنوان تیم فانوس به دست جدول، می تواند قهرمانی تیمش را حداقل یک هفته به تعویق انداخته و احتمالا پرسپولیس را دچار استرس کند و به این دلیل سرمربی کروات سرخپوشان تهران تیمش را فقط برای بردن به دیدار ماشین سازی خواهد فرستاد.

برانکو در ارتباط با این موضوع که آیا بازیکنان تیمش را بخوبی برای بازی برابر ماشین سازی توجیه کرده است؟ به مهر گفت: ما هرگز ماشین سازی را دستکم نمیگیریم چراکه به شخصه معتقدم جایگاه ماشین سازی در جدول متناسب با نوع و کیفیت بازی این تیم نیست و ماشین سازی نباید در قعر جدول قرار می گرفت. ما بازیکنان خود را کاملا توجیه کرده ایم که اصلا به جایگاه ماشین سازی توجه نکنند و این تیم را نیز یک حریف سرسخت در مسیر قهرمانی بدانند.

سرمربی کروات پرسپولیسی ها در این خصوص ادامه داد: من یک بار چنین تجربه ای را داشته ام و وقتی در لیگ چین مربیگری می کردم، در هفته های رو به پایان برای قهرمانی نیاز به پیروزی برابر تیم قعرنشین جدول داشتیم اما بخاطر دستکم گرفتن حریف، نتوانستیم تیم قعرنشین را در خانه خودمان شکست دهیم و قهرمانی ما یک هفته به تعویق افتاد و ما هفته بعد از آن بازی توانستیم با پیروزی برابر حریف خود قهرمان شویم.

تلاش برای بقا

اما فرهاد کاظمی سرمربی ماشین سازی که کار تیمش برای بقا در لیگ برتر بسیار سخت شده و به تعبیری فقط با یک معجزه می تواند سقوط نکند، لغات و دارد که بازیکنان ماشین سازی تلاش لازم برای موفقیت ماشین سازی را به کار نگرفتند.

کاظمی در خصوص بازی امروز تیمش به مهر گفت: در فوتبال عرف است که بعضی بازی ها را بازی مرگ و زندگی می نامند، حالا بازی ما با پرسپولیس هم در حکم چنین بازی هایی است. بازیکنان ما در چند هفته گذشته برای زندگی ورزشی خود هیچ تلاشی نکردند اما امیدوارم برای نمردن خود در بازی مرگ و زندگی تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

پرسپولیس به دنبال سومین قهرمانی

هم اکنون در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور تیم پرسپولیس تهران از ۲۶ بازی صاحب ۵۹ امتیاز است و در صورت پیروزی برابر ماشین سازی، برای سومین بار عنوان قهرمانی لیگ برتر را به خود اختصاص خواهد داد.

پرسپولیسی ها در دوره اول لیگ برتر با علی پروین و در دوره هفتم با افشین قطبی جام قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور را بالای سر بردند.

پیروزی برابر ماشین سازی، برای اولین بار پرسپولیس را در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ به قهرمانی می رساند. مسجل شدن قهرمانی پرسپولیس در تبریز، حکم سقوط ماشین سازی را نیز امضا خواهد کرد و این دومین قهرمانی پرسپولیس طی سالهای اخیر خواهد بود که با شکست تیم فرهاد کاظمی رقم می خورد.

پرسپولیس با سرمربیگری علی دایی چند فصل قبل در فینال جام حذفی توانست گسترش فولاد تحت هدایت فنی کاظمی را شکست داده و جام را بالای سر ببرد اما حالا دایی فرهاد شاید این بار در لیگ برتر یک مانع بزرگ برای قهرمانی زودهنگام پرسپولیس باشد.

کورسوی امید ماشینچی ها

امیدواری ماشینچی ها برای بقا در لیگ برتر، در راند اول منوط به پیروزی برابر پرسپولیس است و بعد از آن سبزقباها باید چشم به شکست صبا برابر استقلال بدوزند و سه هفته باقی مانده نیز باید چنین روالی طی شود و ماشین سازی حریفان خود را شکست دهد و صبا و سیاه جامگان نتوانند برابر رقبا پیروز شوند، احتمالی که درصد آن بسیار کم است و فقط یک معجزه می تواند سهمیه فوتبال آذربایجان شرقی در لیگ هفدهم را همان سه تیم نگه دارد.

هم اکنون در پایین جدول ماشین سازی ۱۶، سیاه جامگان ۲۴ و صبا ۲۵ امتیاز دارند که البته سیاه جامگان یک بازی بیشتر از دو تیم دیگر انجام داده و این تیم نیز جزو گزینه های اصلی سقوط به شمار می آید.

گفتنی است دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران از چارچوب بازی های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور (جام خلیج فارس) از ساعت ۱۷ امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.