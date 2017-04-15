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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

دستاورد جدید نیروهای عراقی در غرب موصل

دستاورد جدید نیروهای عراقی در غرب موصل

نیروهای عراقی در ادامه عملیات در غرب موصل موفق به تسلط بر شبکه مستحکم تونلی داعشی ها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از هلاکت یکی از سرکرده های داعش و سیطره بر شبکه تونلی وابسته به تکفیری ها در غرب موصل خبر دادند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای ما «محمود علی محمود مطر الحدیدی» از سرکرده های داعش را در منطقه الموصل القدیمه به هلاکت رسانده اند.

وی افزود: نیروهای عراقی بر شبکه تونلی مستحکم داعش در غرب موصل که در برابر حملات موشکی و حملات سنگین مصون مانده بود و به عنوان مقر جایگزین برای سرکرده های میدانی آن محسوب می شد، مسلط شدند.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی از نوزدهم فوریه گذشته عملیات در غرب موصل برای آزاد سازی آن از لوث داعش را آغاز کرده اند.

کد مطلب 3953368

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