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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۹

پلیس آلمان ۳ نفر را به ظن کمک به طرح ریزی یک حمله‌ دستگیر کرد

پلیس آلمان ۳ نفر را به ظن کمک به طرح ریزی یک حمله‌ دستگیر کرد

پلیس آلمان از بازداشت ۲ مرد و یک زن خبر داد که به ظن کمک به طرح‌ ریزی یک بمب گذاری انتحاری علیه نظامیان این کشور تحت بازجوئی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس آلمان ۳ نفر را به ظن کمک به طرح‌ ریزی یک بمب گذاری انتحاری علیه نیروهای نظامی و یا سربازان این کشور بازداشت کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه آلمانی «فوکوس» در این باره اعلام کرد که این حمله علیه نظامیان این کشور برنامه‌ ریزی شده بود.

بر این اساس، دادستانی کل آلمان در این خصوص اعلام کرد که قرار بازداشت علیه ۲ مرد و یک زن صادر شده است.

در حالیکه خبرها از آغاز تحقیقات از مظنونینِ بازداشت شده حکایت دارد، پلیس و دادستانی آلمان از ارائه هرگونه اطلاعات دقیق و جزئی تر در این باره خودداری کرده و این امر را به اتمام تحقیقات از بازداشت شدگان منوط دانسته اند.

کد مطلب 3953479

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