مهرداد بذرپاش به نفع جریان انقلابی انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش مهرداد بذرپاش یکی از پنج نامزد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، پس از حضور در محل ستاد انتخابات کشور، در پاسخ به مهر اظهار داشت: به نفع جریان انقلاب انصراف دادم تا به دولت نه بگوییم.

وی در ادامه اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که هر روز بر شمار بیکاران اضافه می شود.

نامزد احتمالی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: باید برای نجات آمد؛ نجات مردم از بی تدبیری ها، نجات تولید کننده ها از واردات بی رویه، نجات جوانان و خانواده ها از کاستی ها.

بذرپاش تصریح کرد: حالا که بسیاری از دوستان جریان انقلابی برای انتخابات آمدند، با مشورت دوستان به این نتیجه رسیدیم که دوستان دیگر جریان انقلاب را کمک کنیم.