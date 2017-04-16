ثبت نام جهانگیری، تصمیم رئیس دولت اصلاحات بود

پیام مجرد رئیس شاخه جوانان حزب اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چگونگی ثبت نام اسحاق جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: ثبت نام آقای جهانگیری در انتخابات، تصمیم شخص رئیس جمهور نبود بلکه تصمیمی مشترک میان شورای عالی اصلاح طلبان و رئیس دولت اصلاحات بود.

وی با بیان اینکه تصمیم اصلاح طلبان به تایید روحانی رسید افزود: آقای جهانگیری سال گذشته در دیداری با رهبری درباره جایگاه جریان اصلاحات صحبت کرده بود و از سوی دیگر طی چهار سال گذشته همواره تسهیل کننده شرایط سخت دولت برای رسیدن به اهداف اصلی دولت یازدهم بود.

مجرد ادامه داد: فراموش نکنیم که جهانگیری از گزینه های اصلی اصلاح طلبان در انتخابات پیشین نیز بوده است. با توجه به این موارد، کاندیداتوری وی مد نظر شورای عالی اصلاح طلبان و رئیس دولت اصلاحات قرار گرفت.



وی با بیان اینکه قرار نبود جهانگیری کاندیدا شود گفت: صبح روز ثبت نام آقای جهانگیری، تعدادی از اصلاح طلبان در دیداری که با روحانی داشتند، رئیس جمهور را به ثبت نام معاون اول دولت متقاعد کردند. البته در این میان، شخص آقای جهانگیری هم تمایلی به حضور نداشت.



رئیس شاخه جوانان حزب اسلامی کار درباره نوع استراتژی جهانگیری در انتخابات گفت: این مساله به استراتژی جریان مقابل و شرایطی که شورای نگهبان برای جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا مهیا می کند، بستگی دارد. قطعا جهانگیری با کمک جریان دولت و شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در لحظه لزوم، بهترین تصمیم را در ارتباط با کاندیداتوری اش خواهد گرفت.