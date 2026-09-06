به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه سیاستگذاری و برنامهریزی کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۰۲۶ ریاض، صبح امروز (یکشنبه - ۱۵ شهریورماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
ششمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا طبق برنامه قرار است با حضور ۴۵ کشور در ۱۸ رشته، از ۲۰ آذر تا اول دی ماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی و در شهر ریاض برگزار شود.
در این نشست، آخرین وضعیت برنامهریزی برای حضور کاروان ایران در این رقابتها، ترکیب رشتههای اعزامی، نحوه آمادهسازی تیمها، مسائل فنی و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهین فرهادیزاد، سرپرست کاروان اعزامی ایران به این بازیها، گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورتگرفته برای آمادهسازی فدراسیونهای ورزشی ارائه کرد و سایر کارشناسان حاضر در جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای خود را در حوزههای فنی و تأمین منابع مالی مطرح کردند.
وزیر ورزش و جوانان در جمعبندی نشست سیاستگذاری و برنامهریزی ششمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا تأکید کرد که برای تأمین اعتبارات مورد نیاز اعزام کاروان ایران نگرانی وجود نخواهد داشت.
دکتر دنیامالی گفت: «با وجود اینکه کشور با محدودیتهای مالی مواجه است، اجازه نمیدهیم اعزامهای ضروری معطل بماند و تلاش خواهیم کرد ترکیبی از ورزشکاران باتجربه و جوانان مستعد را به ریاض اعزام کنیم.»
وی با تأکید بر اینکه در انتخاب ترکیب کاروان باید همزمان رویکرد مدالآوری و فراهم کردن فرصت حداکثری برای بانوان مورد توجه قرار گیرد، افزود: «به اعتقاد من، رشتههای المپیکی بهتر است در این بازیها در اولویت قرار بگیرند تا حضور در ریاض بهعنوان یک میدان تدارکاتی مناسب در مسیر برنامههای آینده آنها مورد استفاده قرار گیرد. این رویداد همچنین میتواند به شناخت بهتر استعدادها کمک کند.»
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: «در بخش بانوان نیز، بهویژه در رشتههای المپیکی، باید فرصت بیشتری برای حضور در میادین بینالمللی فراهم کنیم تا مسابقات بیشتری را تجربه کنند. درباره رشتههای غیرالمپیکی نیز ملاک ما باید اعزام کیفی باشد.»
ایران در ۱۷ رشته اعلام آمادگی کرده است
بر اساس گزارش مرکز نظارت بر تیمهای ملی کمیته ملی المپیک، ایران برای حضور در ۱۷ رشته از ۱۸ رشته این دوره اعلام آمادگی کرده است و تنها در رشته تکبال نمایندهای نخواهد داشت.
کشتی آزاد و فرنگی، کاراته در بخشهای کومیته و کاتا، تکواندو در بخشهای مبارزه و پومسه، فوتسال، جودو، کبدی، وزنهبرداری، مویتای، MMA، پدل، هندبال، بوکس، جوجیتسو، اسکواش، بیلیارد، بسکتبال سهنفره و شطرنج، رشتههایی هستند که ترکیب کاروان مردان و زنان ایران در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۲۰۲۶ ریاض را تشکیل خواهند داد.
وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در تلاش هستند ترکیب نهایی کاروان ایران را با رویکردی کیفی و متناسب با اهداف فنی این دوره نهایی کنند.
یکی از نکات قابل توجه ششمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، برگزاری دوباره این رویداد پس از وقفهای طولانی است.
شورای المپیک آسیا سه دوره نخست بازیهای داخل سالن آسیا را به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ برگزار کرد. این رقابتها از دوره چهارم در سال ۲۰۱۳ با ادغام ورزشهای رزمی، با عنوان بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ادامه پیدا کرد.
کاروان ورزش ایران در تمام ادوار این بازیها حضور داشته و به استثنای دوره چهارم، از نظر جایگاه تیمی روندی صعودی را تجربه کرده است.
بهترین عملکرد ایران به پنجمین و آخرین دوره برگزارشده در سال ۲۰۱۷ در عشقآباد ترکمنستان برمیگردد، جایی که کاروان ایران با کسب ۳۶ مدال طلا، ۲۳ نقره و ۵۹ برنز در جایگاه سوم جدول ردهبندی قرار گرفت و نمایندگان کشورمان از ۲۰ رشته اعزامی، در ۱۶ رشته موفق به کسب مدال شدند.
با توجه به تغییر برنامه مسابقات و حذف برخی رشتههایی که ایران در آنها از ظرفیت مدالآوری برخوردار است، شرایط دوره ریاض با دوره گذشته متفاوت خواهد بود و حفظ جایگاه سوم سال ۲۰۱۷ نیز کار آسانی نخواهد بود.
نتایج کاروان ورزش ایران در پنج دوره گذشته بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به این شرح است:
دوره اول - ۲۰۰۵ بانکوک: ۳ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز؛ جایگاه یازدهم
دوره دوم - ۲۰۰۷ ماکائو: ۴ طلا، ۴ نقره و ۹ برنز؛ جایگاه هشتم
دوره سوم - ۲۰۰۹ هانوی: ۱۷ طلا، ۱۵ نقره و ۱۳ برنز؛ جایگاه پنجم
دوره چهارم - ۲۰۱۳ اینچئون: ۳ طلا، ۶ نقره و ۲ برنز؛ جایگاه ششم
دوره پنجم - ۲۰۱۷ عشقآباد: ۳۶ طلا، ۲۳ نقره و ۵۹ برنز؛ جایگاه سوم
کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا با «قائد شهید» شرکت خواهد کرد.
نظر شما