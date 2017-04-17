با دوچرخه بدون زنجیر راحت رکاب بزنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اما این مشکل با تولید دوچرخه های بدون زنجیر برطرف شده است. در این دوچرخه ها به جای استفاده از روش های سنتی از چرخ دنده های تنگستن استفاده شده که هیچ نیازی به روغن کاری ندارند و هرگز زنگ نمی زنند.

مواد مورد استفاده در ساخت این دوچرخه هم کیفیت بالایی دارند و در ساخت بدنه آن از آلیاژ منیزیم با چگالی بالا استفاده شده است.

دوچرخه های یاد شده در سه سایز ۲۰ اینچ، ۲۴ اینچ و ۲۶ اینچ عرضه شده اند و با توجه به استفاده از دیسک ترمز جلو و عقب در آن، با فشردن مختصر ترمز این دوچرخه به سرعت در سر جای خود متوقف می شود.

یکی دیگر از مزایای این دوچرخه امکان فعال کردن چرخ عقب به صورت مستقل است که باعث می شود قابلیت مانور آن به صورت چشمگیری افزایش یابد. فرمان دوچرخه یاد شده هم انعطاف زیادی دارد و به سرعت قابل چرخاندن است و لذا می توان به سرعت آن را در محیط های تنگ و بسته جابجا کرد.

پیش فروش این دوچرخه مدتی است آغاز شده و علاقمندان برای این کار باید مبلغی معادل ۷۹۹ دلار پرداخت کنند.