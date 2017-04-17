ژاله صامتی و محمدرضا غفاری بازیگر فیلم «خیابان دیوار» شدند

بهمن کامیار نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های جدیدش اینگونه گفت: طی چند روز آینده فیلم سینمایی «خیابان دیوار» را کلید می زنیم و تاکنون حضور ژاله صامتی به عنوان بازیگر اصلی فیلم در کنار محمدرضا غفاری و ایرج سنجری قطعی شده است و در مدت فیلمبرداری تعدادی دیگر بازیگر نیز به این جمع اضافه خواهند شد.

وی افزود: از دیگر عواملی که حضورشان در فیلم قطعی شده است، می توانم به علی قاضی به عنوان مدیر فیلمبرداری، سجاد رحیمی مدیر تولید، محسن دارسنج طراح گریم، حجت اشتری طراح صحنه، امیر نوبخت صدابردار، زینب نصرالهی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز اشاره کنم.

کامیار عنوان کرد: این فیلم از تنوع لوکیشن و بازیگر برخوردار است و همین امر کار تولید را دشوار می کند اما با توجه به کسب آمادگی کامل گروه و بازیگران در دوره پیش تولید پیش بینی می کنیم حدود ٣٣ تا ۳۵ جلسه فیلمبرداری داشته باشند.

کارگردان «مرداد» اظهار کرد: نقش اصلی فیلم به عهده ژاله صامتی است که از ابتدای نگارش فیلمنامه برای نقش اصلی مدنظرمان بود، به طوری که از اواخر سال ۹۴ و همزمان با پایان نگارش فیلمنامه با او برای ایفای نقش توافق کرده بودیم و از زمان پیش تولید تاکنون جلسات متعدد روخوانی داشته ایم.

وی در پایان بیان کرد: این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و روایتگر زندگی زنی به نام مهری است که ناخواسته درگیر ماجرایی مجهول می شود و در پی حل و مکاشفه آن است.