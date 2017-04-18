به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «گپ کوک» با توجه به روند تولیدی که پیش از ایام عید و این روزها پشت سر گذاشته است، از اردیبهشت ماه روی آنتن میرود.
«گپ کوک» برنامه ای تلویزیونی در حوزه موسیقی، با تکیه بر ظرفیتهای موجود در عرصه موسیقی کشور شامل گپ و گفتگو با خوانندگان مورد علاقه مردم و اجرا در همه گونههای موسیقیایی شامل سنتی، پاپ و محلی است که با کارگردانی و اجرای باربد بابایی و تهیهکنندگی هادی دمیرچی همزمان با اعیاد ماه های رجب و شعبان روی آنتن شبکه نسیم میرود.
در این برنامه تلویزیونی اجرای زنده هنرمندان همراه با بخش نمایشی طنز و مسابقه حافظه که همگی در منظر تماشاگران برگزار میشود پیش بینی شده است.
نظر شما