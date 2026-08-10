کاهش تصادفات فوتی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست کمیسیون ایمنی راههای استان با تاکید بر ضرورت اجرای هماهنگ برنامههای ایمنی راهها و مدیریت سفرهای تابستانی، اظهار کرد: این نقاط باید مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و اقدامات زودبازده برای رفع یا کاهش عوامل خطرزای آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: ارتقای ایمنی محور مشکینشهر - اهر، برنامهریزی برای جداسازی مسیر رفت و برگشت در بزرگراه سهراهی سربند - کشت و صنعت تا پایان آذر، ساماندهی زیرگذر روستای میکائیلآباد در محور سرچم و برقرسانی و تأمین روشنایی گردنه الماس نیز از جمله اقدامات ضروری برای کاهش حوادث است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دستگاههای مرتبط باید تعامل و همکاری لازم برای تسهیل تردد در استان را داشته باشند، گفت: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی و ضرورت کاهش سوانح، دستگاههای متولی باید با هماهنگی و همافزایی بیشتر، اقدامات ایمنی را با سرعت و جدیت دنبال کنند.
آیدین هاشمی، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل نیز در این نشست تصریح کرد: عملیات خطکشی، لکهگیری، روکش و آسفالت، اجرای روشنایی، نصب و بهسازی علایم و تابلوهای ایمنی، اجرای سرعتکاهها و سایر اقدامات ایمنسازی در تمامی محورهای مواصلاتی استان با قوت در حال اجراست.
رئیس پلیس راه استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات استان بیان کرد: در ۴ ماهه نخست امسال، تصادفات فوتی استان با کاهش ۶درصدی همراه بوده است.
وحید علیپور افزود: در بازه زمانی ۴ ماه و ۱۷ روزه امسال نیز شاهد کاهش ۱۸درصدی در آمار جانباختگان ناشی از تصادفات بودهایم که اردبیل را در زمره استانهای برتر کشور از نظر کاهش تصادفات فوتی قرار داده است.
وی بیان کرد: خستگی و خوابآلودگی و سرعت غیرمجاز از مهمترین عوامل مؤثر در وقوع تصادفات به شمار میرود و توجه رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه، استراحت کافی و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی میتواند نقش مهمی در کاهش سوانح داشته باشد.
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