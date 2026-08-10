به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، چهارمین جلسه شورای مشورتی قرآن سازمان بهزیستی کشور امروز با حضور سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از چهرههای قرآنی، حافظان و فعالان این حوزه برگزار شد.
در این نشست، جمعی از حافظان و فعالان قرآن کریم از جمله عباس سلیمی، مهدی قرهشیخلو، عباس امامجمعه، محمدحسین سعیدیان، کریم دولتی، محمدمهدی بحرالعلوم، سعید رحمانی، احمد ابوالقاسمی، محمدتقی میرزاجانی، مرتضی نیکزاد، رحیم آبفروش و حجتالاسلام سیدناصر میرمحمدیان حضور داشتند.
در این جلسه، اعضای شورای مشورتی قرآن پیشنهاد کردند نفرات محدود و برگزیده مسابقات قرآنی سازمان بهزیستی با رعایت تمامی شرایط و ضوابط این سازمان در اولویت جذب و بهکارگیری قرار گیرند.همچنین اعضای هیئت داوران مسابقات سراسری قرآن سازمان بهزیستی نیز انتخاب شدند.
توانبخشی فرهنگی و معنوی میتواند به زندگیبخشی افراد دارای معلولیت کمک کند
سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به ابعاد مختلف توانبخشی گفت: توانبخشی از جمله تکالیف سازمان بهزیستی است و ابعاد مختلفی مانند کاردرمانی و سایر خدمات تخصصی را دربرمیگیرد اما در دنیا به این جمعبندی رسیدهاند که توانبخشی فرهنگی و معنوی نیز میتواند در زندگیبخشی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و سایر گروههای هدف مؤثر باشد.
وی افزود: در جشنواره قرآنی سازمان بهزیستی افرادی را مشاهده کردیم که از زمانی که با قرآن مأنوس شدهاند، تغییرات چشمگیری در زندگی و تواناییهای آنان ایجاد شده است از این منظر، توانبخشی معنوی میتواند حتی یک بُعد درمانی نیز داشته باشد و پرداختن به آن از جمله وظایف سازمان بهزیستی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بر ضرورت توسعه فعالیتهای قرآنی در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت: این موضوع باید هم از نظر قلمرو و هم از نظر شیوههای اجرایی توسعه پیدا کند تا جامعه هدف بهزیستی بتواند با ابعاد مختلف قرآن ارتباط برقرار کند و به این فعالیتها جذب شود. باید از ظرفیتهایی مانند قصههای قرآنی، روخوانی، مفاهیم و نگاه موضوعی به قرآن استفاده کنیم و در کنار قرآن، عترت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
فعالیتهای قرآنی در مراکز و محلات بهزیستی توسعه مییابد؛ حمایت از برگزیدگان مسابقات قرآن
وی با اشاره به گستردگی مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی اظهار کرد: آرزوی ما این است که اگر ۲۳ هزار مؤسسه و مرکز وابسته به بهزیستی داریم که بخش قابل توجهی از آنها شبانهروزی هستند، فعالیتهای قرآنی ابتدا در این مراکز شکل بگیرد و سپس به سطوح دیگر گسترش پیدا کند.
محلهمحوری رویکردی برای ارتقای حکمرانی و رضایتمندی مردم
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به رویکرد محلهمحوری در این سازمان گفت: محلهمحوری کار ضروری و در عین حال سختی است و بخش قابل توجهی از وقت خود را به این موضوع اختصاص دادهام چون معتقدم این رویکرد میتواند تغییر مهمی در حکمرانی مطلوب و رضایتمندی مردم ایجاد کند. در جریان جنگ اخیر نیز شاهد تجمعات و همراهی مردم در محلات بودیم و این موضوع اهمیت ظرفیتهای محلی و نقش مردم در محلات را بیش از گذشته نشان داد.
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه محلهمحوری اظهار کرد: تاکنون ۲۷۵۰ پایگاه محلی راهاندازی و ۲۵ فعالیت برای آنها تعریف کردهایم.
وی فعالیتهای قرآنی و عترت را از جذابترین ظرفیتها برای محلات دانست و گفت: از میان فعالیتهای مختلف، فعالیتهای قرآن و عترت میتواند جذابیت ویژهای برای محلات داشته باشد. در محله فقط جامعه هدف سازمان بهزیستی مدنظر نیست بلکه همه مردم محله جزو اهداف ما هستند حتی میتوانیم فعالیتهای قرآن و عترت رادر محلات مورد توجه و توسعه قرار داد.
اعطای تسهیلات به برگزیدگان مسابقات قرآنی
حسینی درباره حمایت از برگزیدگان جشنوارههای قرآنی سازمان بهزیستی نیز گفت: باید برای افرادی که در جشنوارهها رتبههای برتر را کسب میکنند، مزایایی در نظر گرفته شود. اشتغال بهصورت مستقیم در اختیار سازمان بهزیستی نیست. برای نمونه امسال قرار است ۶۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی جذب شوند همچنین در مدتی که بنده در سازمان بهزیستی مسئولیت داشتهام برای جامعه هدف سازمان ۱۳۰ هزار شغل ایجاد شده است.
حسینی ادامه داد: سازمان بهزیستی تسهیلات اشتغال ارائه میکند و میتوانیم برای کسانی که در مسابقات قرآنی رتبه کسب میکنند این امکان را فراهم کنیم که بدون نوبت از تسهیلات اشتغال بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن گفت: تاکنون ۲۵ هزار واحد مسکن به جامعه هدف تحویل دادهایم. علاوه بر تسهیلات مسکن ملی، سازمان بهزیستی تسهیلات قرضالحسنه ۴۵۰ میلیون تومانی و همچنین ۵۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض به جامعه هدف خود ارائه میکند که میتوانیم این ظرفیتها را برای رتبههای برتر مسابقات قرآنی نیز در نظر بگیریم.
فعالیتهای قرآنی در مراکز و محلات بهزیستی توسعه مییابد؛ حمایت از برگزیدگان مسابقات قرآن
رئیس سازمان بهزیستی کشور بر ضرورت تدوین آییننامه برای اجرای این حمایتها تأکید کرد و گفت: برای این موضوع باید آییننامهای تدوین شود تا نحوه بهرهمندی برگزیدگان مسابقات قرآنی از این مزایا مشخص باشد.
استمرار فعالیتهای قرآنی در طول سال
در ادامه سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی بر ضرورت استمرار فعالیتهای قرآنی تأکید کرد.
وی گفت: نباید فعالیتهای قرآنی را محدود به جشنوارهای چندماهه کنیم بلکه باید برنامههای مستمر و منظم در طول سال برگزار شود. حوادث و اتفاقات روزمره گاهی باعث میشود اهمیت انس با آیات قرآن بیش از گذشته برای جامعه روشن شود و باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط جامعه هدف با قرآن استفاده کنیم. مفاهیم قرآن میتواند بر حال بهتر و افزایش آرامش و تابآوری جامعه تأثیرگذار باشد.
وی همچنین بر برگزاری برنامههای قرآنی در محلات تأکید کرد و گفت: باید زمینه برگزاری برنامههای مرتبط با مفاهیم قرآنی در محلات فراهم شود و بتوانیم محافل کوچک قرآنی محلی را شکل دهیم.
بابک قانعی معاون امور فرهنگی سازمان بهزیستی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت افزایش انس جامعه هدف با قرآن گفت: باید بررسی کنیم که چه اقداماتی میتوان انجام داد تا جامعه هدف سازمان بهزیستی ارتباط و انس بیشتری با قرآن پیدا کند. برای تقویت تابآوری و بهرهگیری از مفاهیم قرآن در زمینه مقاومت مقرر شده است اقداماتی در این زمینه طراحی و اجرا شود.
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