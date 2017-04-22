به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از اصناف و بازاریان از بهبود اقتصادی چند ساله اخیر در وضعیت کسب و کار خود گله مند هستند و رکود بی سابقه در بازار را عامل مهمی در ورشکست شدن فعالان صنوف مختلف می دانند.

یکی از صنف های آسیب دیده طی سال‌های اخیر صنف پارچه فروشان هستند که از این موضوع به شدت گله دارند.

یکی از فروشندگان پارچه در بازار اسلامی شهر کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: مدت بسیار زیادی است از حدود سه سال پیش تا امروز وضعیت کسب و کار ما رونق چندانی ندارد.

وی ادامه داد: مردم حتی در بازارهای شب عید هم رغبتی برای خرید پارچه نشان ندادند و بیشتر به سمت خرید لباس های ارزان قیمت با کیفیت نامناسب که عمدتا خارجی و یا قاچاق هستند روی آوردند.

مجبوریم جنس قاچاق بفروشیم

این مغازه دار در بازار اسلامی شهر کرمانشاه ادامه داد: عدم نظارت بر واردات غیر قانونی پوشاک و خود پارچه به اندازه ایست که گاهی اوقات خود ما هم در مغازه ی خودمان مجبوریم از این اجناس بیاوریم تا مشتری به مغازه ما راه پیدا کنند.

وی افزود: در مجموع رکود بی سابقه ای را در این بازار شاهد هستیم.

یادم نیست کی پارچه خریدم

خبرنگار مهر در گفتگو با یکی از شهروندان کرمانشاهی که مشغول نگاه کردن به ویترین مغازه پارچه فروشی بود از او در خصوص میزان میل و رغبت اش به خرید پارچه ایرانی سوال کرد.

این شهروند کرمانشاهی که خودش را یک معلم بازنشسته معرفی کرد گفت: از وقتی که آخرین هدیه خودم را در یک همایش اداری که یک پارچه کت و شلوار بود گرفتم یادم نیست به مغازه برای خرید مراجعه کرده باشم.

وی افزود: امروز هم که نگاهی به قیمت‌های پارچه انداخته ام ترجیح میدهم یک کت و شلوار ارزان قیمت که عموما چینی هم هستند خریداری و از آن استفاده کنم.

رکود سال به سال بیشتر شده است

در همین رابطه رئیس صنف پارچه فروشان استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: در صنف پارچه فروشان سال به سال رکود بیشتر شده و در یک رکود اقتصادی شدید به سر می بریم.

یزدانی خاطرنشان کرد: متاسفانه امسال هم نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم و به قول معروف سال به سال می آید بدتر از پارسال.

وی گفت: شاید چند سال پیش حتی در ایام نوروز شاهد رونق کمی در بازار بودیم اما طی این سالهای اخیر حتی در این روزها هم شاهد بهتر شدن نیستیم و به شدت رکود حاکم است.

وی گفت: در عین این رکود قیمت پارچه هم بالا رفته و به شکل قابل توجهی مردم کاهش قدرت خرید پیدا کردند.

تولیدی ها برای جبران هزینه مجبورند گران بفروشند

یزدانی با اشاره به دلیل افزایش قیمت در عین رکود در بازار پارچه گفت: تولیدی ها هم که مشغول تولید هستند با کاهش فروش که مواجه می‌شوند و برای جبران هزینه های خود مجبور به افزایش قیمت هستند به همین دلیل مردم هم با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.

رئیس صنف پارچه فروشان کرمانشاه ادامه داد: متاسفانه دولت از بخش خصوصی هیچ حمایتی نمی‌کند و تولیدی ها هم از حمایت دولت محروم هستند. ما حتی از حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی و صنف پارچه فروشان و یا تولیدکنندگان پارچه محروم هستیم. امروز بانک ها به معنای واقعی کلمه برای پرداخت یک وام مردم را اذیت می کنند و همراه نیستند.

یزدانی با اشاره به اینکه دولت به رکود در بازار واقف است گفت: اگر دولت با این موضوع که در بازار رکود شدید وجود دارد مخالف بود و قبول نداشت. مالیاتها را اضافه می کرد. اما تصمیم گرفتند که مالیات را از سال ۹۳ به ۹۴ اضافه نکنند این یعنی دولت واقف است به اینکه رکود شدید در بازار حاکم است.

بزازها دارند تعطیل می کنند

وی با اشاره به اینکه در صنف پارچه فروشان حدود ۳۶۰ نفر در کرمانشاه دارای پروانه بودند گفت: به دلیل اینکه بسیاری از آنها می بینند این بازار دیگر برای آنها صرف نمی کند روز به روز از تعداد آنها در حال کم شدن است و دارند به شغل های دیگر رو می آورند. حدود ۱۰۰ نفر هم بدون پروانه مشغول به کار هستند.

یزدانی با اشاره به عدم ظرفیت تولید پارچه های خاص در ایران گفت: این ضعف تولید به اندازه ای است که قاچاق کالا دیگر اثری بر بازار داخلی ندارد. چون پارچه هایی که وارد می شوند عموما تولید داخلی آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به رکود بی سابقه بازار در سال جاری گفت حقیقتا امسال دیگر با سال‌های گذشته وضعیت بسیار متفاوت است و عملاً بازار تعطیل است. شما خودتان هم اگر در بازار گذری داشته باشید شاید در مغازه ها کسی را نبینید. ممکن است برای کسانی که در طبقه بالای جامعه هستند وضعیت فرق کند اما برای قشر متوسط جامعه حقیقتا شرایط بی سابقه ای داریم.

از برجام گشایشی ندیدیم

یزدانی با اشاره به برخی وعده های دولت در باره گشایش های بعد از برجام گفت: گشایش کجا بوده است؟ کدام تغییر و کدام تحول؟ ما هیچ چیزی ندیدیم اصلا نمی توانیم بگوییم که مردم وضعشان بهتر شده است. دولت باید برای رونق و بازار کاری بکند. اگر این گونه پیش برود بسیاری از مردم ورشکست می‌شوند آن کسی که سرمایه ندارد در این رکود باید چه کاری انجام بدهد؟ این وضعیت بازاریان است من نمی دانم به اقشاری مثل بازنشستگان و مردمی که درآمد بازاری ندارند چه می گذرد.