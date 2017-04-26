به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه کتاب مهر، با حضور دختران نوجوان موسسه مهرطه (مرکز نگهداری دختران بدسرپرست و بی سرپرست) و انجمن توانمندسازی زنان وکودکان مهر و ماه و انجمن درخت زندگی، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

جایزه کتاب مهر به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش اعتماد به نفس در بین دختران نوجوان در معرض آسیب‌های اجتماعی پایه‌ریزی شده و طی آن هرسال نوجوانان کتاب‌های منتشرشده در حوزه کودک و نوجوان را در سال۹۴ مورد نقد و بررسی قرار دادند و از نویسنده یا مترجم برتر تجلیل به عمل می آورند.

این جایزه به همت موسسه نیکوکاری مهر طه بنیان گذاشته شده است و امسال دختران مهر و ماه و انجمن درخت زندگی هم در برگزاری این جایزه همراهی کردند.

مراسم اختتامیه این دوره از جایزه مذکور، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی دوم ساعی، ساعت ۱۷-۱۹