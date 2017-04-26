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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

در حمایت از انتفاضه اسرای فلسطینی؛

حدود ۵۰۰ عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین دست به اعتصاب غذا می زنند

حدود ۵۰۰ عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین دست به اعتصاب غذا می زنند

جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که حدود ۵۰۰ نفر از اعضای ارشد و کادر جنبش جهاد اسلامی فردا (پنجشنبه) در غزه برای حمایت از اسیران فلسطینی اعتصاب کننده از غذا تحصن و اعتصاب غذا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین مجددا حمایت خود را از اعتصاب غذای گسترده صدها اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

در بیانیه جهاد در همین راستا تاکید شده است: حدود ۵۰۰ نفر از اعضای ارشد و کادر جنبش جهاد اسلامی فردا (پنجشنبه) در غزه برای حمایت از اسیران تحصن و اعتصاب غذا می کنند. از تمام مردم فلسطین درخواست می کنیم که در هر مکانی که حضور دارند، فعالیت های خود را برای حمایت، پشتیبانی و کمک به اعتصاب اسیران افزایش دهند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اقدامات برای حمایت از اسیران فلسطینی تشدید خواهد شد و این حق ماست که برای آزادی اسیران قهرمانمان هر کاری انجام دهیم.

در عین حال کمیته اعتصاب غذای اسیران فلسطینی نیز در بیانیه ای اعلام کرد: اعتصاب غذای اسیران فلسطینی تا زمان تحقق خواسته هایشان ادامه خواهد داشت و باید از طریق فعالیت های مختلف با این اسیران همبستگی و از آنها پشتیبانی کرد.

در ادامه بیانیه این کمیته آمده است: هرنوع مذاکرات از سوی اشغالگران فقط با اسیران اعتصاب کننده غذا صورت می گیرد. از تمام گروه های سیاسی درخواست می کنیم که برنامه های پشتیبانی خود را یکسان و جامع کنند.

همچنین رسانه ها اعلام کردند که جورج عبدالله مبارز سرشناس لبنانی در زندان های فرانسه همراه با شماری از زندانیان تونسی، الجزایری و مراکشی به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی دست به اعتصاب غذا زده است.

به علاوه کمیته ملی حمایت از اسرای فلسطینی از اعتصاب سراسری در کرانه باختری در روز پنجشنبه به نشانه همبستگی با اسرای اعتصاب غذا کننده در زندان های رژیم صهیونیستی خبر داد.

گفتنی است، ۱۵۸۰ اسیر فلسطینی که از روز ۱۷ آوریل همزمان با روز اسیر فلسطینی دست به اعتصاب غذا زده اند، همچنان در دهمین روز اعتصاب غذای متوالی خود به مبارزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. در نوار غزه، رام الله و دانشگاه بیرزیت راهپیمایی‌هایی جداگانه در حمایت از اسرا برگزار شد.

کد مطلب 3963091

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