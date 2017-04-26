دوره آموزش نجوم در رصدخانه « گنبد مینا» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین چیذری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان که به مناسبت هفته جهانی نجوم مراسم مهربانی آسمان در گنبد مینا و آموزش های نجومی و رصد آسمان برگزار خواهد شد، اظهار داشت : این برنامه از سوی کمیته اجرایی انجمن نجوم ایران برگزار می شود و آسمان نمای گنبد مینا در بوستان آب و آتش ، موسسه آسمان شب، مرکز نجوم شباهنگ، ایران اپتیک، ساروس، آوا استار و دیگر مراکز نجومی در این مراسم با عنوان مهر، بانی آسمان حضور دارند.

وی گفت: مرکز علوم و ستاره شناسی تهران نیز همراه با ابزارهای رصدی اعم از تلسکوپ و دوچشمی در این مراسم برای علاقمندان به نجوم برنامه هایی را شامل آموزش های نجومی، رصد و معرفی فعالیتهای مرکز ارائه می دهد.

چیذری اضافه کرد: برنامه های هفته نجوم تا ۹ اردیبهشت ماه در محل آسمان نمای گنبد مینا با اجرای برنامه های یک روز با نجوم ، اعزام اکیپ های رصدی و آموزشی به مراکز عمومی از قبیل مدارس، موسسه خیریه محک، مراکز توانبخشی و سایر مراکز مرتبط،گردهمایی مراسم روز جهانی نجوم و تجلیل از فعالین هفته ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول برگزاری کارگاه دو روزه نجوم رصدی یک را از دیگر برنامه های این مرکز دانست و گفت: کارگاه نجوم رصدی یک با هدف انتقال تجربیات و کاربردهای علم ستاره شناسی در سطح مقدماتی در تالار کهکشان در دو روز با طرح مباحث تئوری و عملی نجوم رصدی با استفاده از تجهیزات، امکانات، ابزار رصدی و رصدخانه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار شد.