۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۴۱

کیارش اسدی زاده در گفتگو با مهر:

منتظر مجوز ساخت «موج FM ردیف ۴۸» هستم/ یک قصه رادیویی

کیارش اسدی زاده کارگردان سینما برای فیلم سینمایی «موج FM ردیف ۴۸» درخواست پروانه ساخت داده است.

کیارش اسدی زاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «موج FM ردیف ۴۸» گفت: ما برای این فیلم درخواست پروانه ساخت داده ایم و هر زمان که بتوانیم این مجوز را کسب کنیم پیش‌تولید آن را آغاز می کنیم.

وی افزود: در صورت کسب پروانه ساخت فیلمبرداری این اثر را در تیرماه آغاز می کنیم و همه صحنه های آن در تهران و در یک استودیو رادیویی خواهد بود.

اسدی زاده عنوان کرد: ما به لحاظ مالی مشکلی نداریم و سرمایه گذاری «موج FM ردیف ۴۸» را خودم بر عهده گرفته ام، بنابراین منتظر مجوز ساخت برای آغاز فیلمبرداری هستیم.

این کارگردان در پایان بیان کرد: بعد از کسب مجوزهای لازم شروع به مذاکره با عوامل برای حضور در این فیلم می کنیم.

این فیلم روایتگر افرادی است که بانیان یک برنامه رادیویی هستند و فاکتورهای سرگرم کننده‌ای برای مخاطب دارد.

زهرا منصوری

