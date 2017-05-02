منتظر مجوز ساخت «موج FM ردیف ۴۸» هستم/ یک قصه رادیویی

کیارش اسدی زاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «موج FM ردیف ۴۸» گفت: ما برای این فیلم درخواست پروانه ساخت داده ایم و هر زمان که بتوانیم این مجوز را کسب کنیم پیش‌تولید آن را آغاز می کنیم.

وی افزود: در صورت کسب پروانه ساخت فیلمبرداری این اثر را در تیرماه آغاز می کنیم و همه صحنه های آن در تهران و در یک استودیو رادیویی خواهد بود.

اسدی زاده عنوان کرد: ما به لحاظ مالی مشکلی نداریم و سرمایه گذاری «موج FM ردیف ۴۸» را خودم بر عهده گرفته ام، بنابراین منتظر مجوز ساخت برای آغاز فیلمبرداری هستیم.

این کارگردان در پایان بیان کرد: بعد از کسب مجوزهای لازم شروع به مذاکره با عوامل برای حضور در این فیلم می کنیم.

این فیلم روایتگر افرادی است که بانیان یک برنامه رادیویی هستند و فاکتورهای سرگرم کننده‌ای برای مخاطب دارد.